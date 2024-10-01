Общество

Значимость сохранения почтовых отделений на селе обсудили депутаты Северо-Запада

Строительство модульных отделений связи для замещения стационарных отделений почты, расположенных в ветхих помещениях, стало предметом парламентского обсуждения на заседании постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов. Рабочая встреча законодателей Северо-Западного федерального округа проходит в Архангельской области с участием вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Почтовые отделения в сельской местности, в отдаленных уголках – неотъемлемая часть обеспечивающей инфраструктуры. К сожалению, многие отделения находятся в ветхих помещениях. Кроме того, не хватает кадров, в связи с чем сельским почтальонам приходится обслуживать очень протяжённые территории. Эти проблемы приводят к закрытию почтовых отделений на селе», - обозначил типичную для всех регионов ситуацию Виктор Остренко.

Эффективным решением проблемы модернизации сельской почтовой сети является использование новых быстровозводимых конструкций. «Строительство модульных почтовых отделений взамен морально и физически устаревших зданий почты в сёлах и деревнях – одна из форм поддержки со стороны государства этой социально значимой инфраструктуры», - подчеркнул Виктор Остренко, отметив актуальность такого решения для Псковской области.

Члены комитета согласовали проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросам, связанным с модернизацией и функционированием почтовых отделений на сельских территориях. Окончательное решение о направлении обращения к премьер-министру примут делегаты всех законодательных собраний округа на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в ноябре.