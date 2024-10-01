Общество

Столетний самовар запретили вывозить за границу в Псковской области

Тульский самовар обнаружили в багаже гражданина Германии на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Мужчина не подал пассажирскую таможенную декларацию на вывозимый товар. Разрешения Министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей также при себе ни имел.

Обнаруженный в коробке среди багажа самовар сотрудники таможни направили на исследование специалистам.

«По заключению эксперта, самовар изготовлен в Российской империи товариществом торгового дома Шемариных в Туле. Возраст самовара превышает 100 лет. Знаменитое производство было открыто в конце XIX века. Последний самовар этой мастерской был изготовлен в 1917 году. Вывоз самовара, признанного культурной ценностью, запрещен», – рассказал начальник таможенного поста «Куничина Гора» Роман Сушинский.

На мужчину возбудили дело об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.