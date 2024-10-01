Под контролем псковских приставов из РФ выдворили 18 нелегальных мигрантов

18 иностранных граждан выдворили за пределы Российской Федерации под контролем судебных приставов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.
Фотографии: УФССП России по Псковской области
В списке — граждане Республики Индия, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
Иностранные граждане решением суда были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания (проживания) в стране).
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления ФССП России по Псковской области осуществили препровождение иностранных граждан в аэропорт «Пулково» города Санкт-Петербурга для завершения процедуры административного выдворения.
В соответствии с действующим законодательством, в ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации для выдворенных граждан закрыт.
С начала 2024 года завершена процедура административного выдворения в отношении 416 иностранных граждан, отметили в службе.