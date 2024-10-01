Общество

Под контролем псковских приставов из РФ выдворили 18 нелегальных мигрантов

18 иностранных граждан выдворили за пределы Российской Федерации под контролем судебных приставов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Фотографии: УФССП России по Псковской области

В списке — граждане Республики Индия, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Иностранные граждане решением суда были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания (проживания) в стране).

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления ФССП России по Псковской области осуществили препровождение иностранных граждан в аэропорт «Пулково» города Санкт-Петербурга для завершения процедуры административного выдворения.

В соответствии с действующим законодательством, в ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации для выдворенных граждан закрыт.

С начала 2024 года завершена процедура административного выдворения в отношении 416 иностранных граждан, отметили в службе.