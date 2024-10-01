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Общество

«Дневной дозор»: СВО вместо уголовного преследования

02.10.2024 18:32|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему подписания контракта с Минобороны вместо отбывания наказания в местах лишения свободы. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

На днях Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешит в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного производства. Автором инициативы стал Верховный суд. Изменение вносится в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде. 

Кроме того, был принят корреспондирующий закон, который позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту. На период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения (будь то подписка о невыезде, домашний арест или заключение под стражу) - отменена. Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые мобилизованные и контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы.

Ранее рассчитывать на смягчение наказания после заключения контракта с Минобороны могли только обвиняемые на стадии следствия или уже осужденные. Теперь эта норма распространяется и на подсудимых. Принятый закон вызвал неоднозначную реакцию со стороны правоведов-экспертов и общественно-политических лидеров. И вот почему. В тексте законопроекта нет ни слова о категориях преступников. То есть получается, что попроситься на СВО и тем самым избежать уголовного преследования может и маньяк, и насильник, и педофил. С одной стороны, турбопатриоты говорят, что через выполнение задач в рамках военного контракта в зоне спецоперации человек, совершивший общественно опасное деяние, может искупить свою вину. А с другой - многие выражают опасение.

Отбыв какое-то время на фронте, «бывший» преступник вернется домой, устроится на работу, будет получать выплаты от государства как участник СВО. Но не получится ли так, что он примется за старое? 

Надо ли было принимать закон о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они заключат контракт о прохождении военной службы? Способно ли участие в боевых действиях наставить человека, хотя бы раз совершившего преступление в мирной жизни, на путь истинный? Об этом — в программе «Дневной дозор». 

Не надо дожидаться суда — если человек не педофил, не террорист и не рецидивист по особо тяжким преступлениям, то надо дать ему возможность искупить вину кровью. И если человек сознательно хочет изменить свою судьбу, отправившись в зону СВО, надо это поддерживать, полагает глава объединения СОЦПРОФ, экс-депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.

«Война - дело очень серьезное, но все-таки это не означает, что нужно прощать все. Однозначно нельзя допускать на СВО людей, которые совершили, к примеру, преступления над детьми, то есть педофилов. Это ни при каких условиях, потому что эти животные никогда не исправятся, это не люди. Нельзя допускать террористов, потому что терроризм - это не просто преступление, это, скажем так, человек выбрал себе форму жизни, это фактически как суицидник, как сумасшедший, то есть умалишенный человек. Нельзя допускать рецидивистов, которые совершили умышленное преступление не единожды. А все остальные: экономические преступления и хулиганство, кто не ошибается? Если человек готов кровью искупить, даже связанные с убийством преступления. Бывает такое. Приревновал, непредумышленное что-то. И человек готов искупить кровью - пусть искупает. Но единственное, что для людей не должно быть, как у "Вагнера" было: отслужил и на свободу попал. Только до конца СВО. До победы».

Полностью поддерживает принятый закон бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, гвардии полковник Александр Сотник. Во-первых, каждый человек имеет шанс на исправление, во-вторых, на войне преступники принесут больше пользы, чем в тюрьме, полагает он. А в-третьих, участие в боевых действиях способно поменять человека с точностью до наоборот.

«Каждый человек имеет право на исправление. Тюрьма еще никого не исправила. Нет такого человека, которого тюрьма исправила. А вот когда человек побывает на войне, когда он поймет ценность жизни, вот тогда человек начинает задумываться. Стоит ли жить и зачем стоит жить? Война - это такое мероприятие, на нем люди меняются, будем говорить, на сто восемьдесят градусов. Поэтому я абсолютно полностью согласен с Государственной Думой. Человек пусть идет и исправляется. Неизвестно, вернется он еще оттуда живым или не вернется. Вернется - слава Богу, но не вернется, значит, искупил свою вину кровью, как-то так. Правильно сделала Государственная Дума, я их полностью поддерживаю».

Трудно предугадать, способно ли участие в боевых действиях вернуть преступника на путь истинный: война и тюрьма могут влиять на людей по-разному: на одного так, а на другого эдак, рассуждает ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке Джемал Малышев. При этом он искренне надеется, что особо опасные преступники — педофилы, экстремисты, террористы — не будут подпадать под действие этого закона, и что эти исключения все-таки прописаны в пакете документов к закону. 

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«И каждому законопроекту всегда пишут пояснительную записку, где перечисляют все детали. Обычно законопроекты проходят фильтр. Во-первых, в администрации президента есть правовое управление, есть Генеральная прокуратура, есть Верховный суд, есть МВД и ФСБ, Росгвардия, то есть силовые структуры. В министерстве обороны тоже юристы свои. Ведь есть категории, которых вообще нельзя из клетки выпускать».

10 лет назад в нашей стране нашумела одна печальная история. Это дело так называемого волгоградского каннибала-сердцееда. В  феврале 2014-го он избил гвоздодером своего знакомого гастарбайтера, вырезал его сердце, пожарил его вместе с овощами и съел. Весь процесс преступник снимал на видео с соответствующими комментариями. Его осудили на 25 лет, но в октябре 2023 года сердцеед подписал контракт и ушел из колонии на СВО. А там он встретился с другим маньяком-расчленителем, который жестоко расправился с двумя девушками из ночного клуба. Сложно себе представить, что такие преступники могут избежать уголовного преследования и наказания. У председателя регионального отделения партии «Яблоко», депутата областного Собрания Артура Гайдука новый закон вызвал недоумение. 

«Несомненно, надо было исключать, конечно, особо тяжкие преступления, потому что я не представляю себе, как может исправиться какой-то маньяк, серийный убийца, пройдя через СВО».

Можно долго говорить про то, как это здорово — подарить преступнику шанс на исправление через участие в СВО. Но если от лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, еще можно ожидать какой-то положительной динамики, то от тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, - вряд ли, рассуждает адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова. Взять, например, преступника с диагнозом «расстройство сексуальных предпочтений». Как участие СВО может повлиять на его лечение? Да никак. Ситуация может только усугубиться. 

«Если речь идет про преступления небольшой и средней тяжести, про преступления, не связанные с преступлениями против половой неприкосновенности, то все здорово. Если говорим о том, что на СВО будут отправляться люди, у которых есть какое-то диагностированное расстройство психики, то нельзя говорить о том, что кого-то это исправит. Но это мое, сугубо личное мнение. Человек, имеющий определенное расстройство, сексуализированное тем более, как это может повлиять? Усугубить может. Но вряд ли это может его излечить. Ухудшить состояние - да, может, потому что ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство - ред.) будет сто процентов, потому что он будет видеть смерти и так далее. И его расстройство, которое уже имеется, скорее всего, усугубится. Но я думаю, что по этому поводу, наверное, лучше выскажутся психиатры или психологи».

Мнение Анны Соколовой о том, что участие в СВО может только усугубить состояние некоторых преступников, подтвердил и психолог Сергей Калинин. Боевые действия — это не санаторий. Это в любом случае неблагоприятное воздействие на психику. А если речь идет о человеке с криминальным бэкграундом, у которого до прибытия в зону СВО была своя система ценностей, модель поведения и образ жизни, то шанс на то, что он исправится, попав в зону СВО, достаточно мал. 

«Надеяться, что человек как-то перекуется за время участия в боевых действиях, - я бы не надеялся на это. Возможно, частичные изменения какие-то произойдут. Предположим, человек может осознать и принять те ценности, ради чего проводится специальная военная операция. Но, предположим, в эмоциональном плане то негативное воздействие, которое во время боевых действий случается, понятно, что психика будет еще больше разбалансирована. Условно говоря, если причинами криминального поведения были какие-то эмоциональные срывы и прочее, то вернувшийся человек... Без длительной реабилитации, по большому счету, его поведение может быть еще более опасным и более непредсказуемым. Поэтому здесь, конечно, гарантии никаких нет».

В пакете документов к закону, принятому Госдумой, нет информации о том, какие категории преступников под него подпадают. Поэтому люди непросвещенные легко могут подумать, что все преступники, вне зависимости от степени тяжести совершенных деяний, попадают под одну гребенку. А на самом деле, исключения, действительно, есть, пояснил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Человек, обвиняемый в экстремистской и террористической деятельности, а также в совершении некоторых преступлений сексуальной направленности, попросту не сможет заключить контракт с Минобороны. Так что законодатель достаточно избирательно подошел к списку тех, кто может исправить свое неправильное поведение на поле боя, отметил омбудсмен.

«Распространяется на тех, кто заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Но закон о мобилизации, об обязанности воинской службы, запрещает заключать контракт отдельным категориям лиц, кто совершил преступление или находится под следствием. Поэтому они не падут под действие этого закона, то есть не все падут. Министерство обороны позволяет заключить контакт, если он не совершил те или иные виды преступлений. Что касается баланса между правами потерпевших, кто пострадал от преступлений, и наказанием, которое понесет лицо, могу сказать, что здесь, конечно, непростой вопрос. Хотелось бы, чтобы и на стадии досудебного или даже судебного производства лицо, которое привлекается к уголовной ответственности и совершило преступление против хотя бы личности граждан, нанесло ущерб, все-таки как-то старалось до ухода в армию загладить причиненный вред, но здесь законодатель все-таки это оставил на усмотрение суда и следственных органов».

Большинство наших спикеров поддерживает закон, освобождающий от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту, но не все верят, что участие в СВО способно развернуть преступника на 180 градусов, поменять его жизненные ценности и наставить на путь истинный. Бывают, конечно исключения, но, как говорил психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, «бывших» преступников практически не бывает, и человек, однажды совершивший тяжкое преступление, вынужден будет «наступать себе на горло» всю жизнь… А значит, участвуя в СВО, преступники смогут помочь решить военные задачи, но себе помочь они вряд ли смогут…   

Татьяна Иванова

Теги: #Госдума #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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