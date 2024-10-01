«Дневной дозор»: СВО вместо уголовного преследования

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему подписания контракта с Минобороны вместо отбывания наказания в местах лишения свободы. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На днях Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешит в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного производства. Автором инициативы стал Верховный суд. Изменение вносится в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде.
Кроме того, был принят корреспондирующий закон, который позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту. На период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения (будь то подписка о невыезде, домашний арест или заключение под стражу) - отменена. Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые мобилизованные и контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы.
Ранее рассчитывать на смягчение наказания после заключения контракта с Минобороны могли только обвиняемые на стадии следствия или уже осужденные. Теперь эта норма распространяется и на подсудимых. Принятый закон вызвал неоднозначную реакцию со стороны правоведов-экспертов и общественно-политических лидеров. И вот почему. В тексте законопроекта нет ни слова о категориях преступников. То есть получается, что попроситься на СВО и тем самым избежать уголовного преследования может и маньяк, и насильник, и педофил. С одной стороны, турбопатриоты говорят, что через выполнение задач в рамках военного контракта в зоне спецоперации человек, совершивший общественно опасное деяние, может искупить свою вину. А с другой - многие выражают опасение.
Отбыв какое-то время на фронте, «бывший» преступник вернется домой, устроится на работу, будет получать выплаты от государства как участник СВО. Но не получится ли так, что он примется за старое?
Надо ли было принимать закон о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они заключат контракт о прохождении военной службы? Способно ли участие в боевых действиях наставить человека, хотя бы раз совершившего преступление в мирной жизни, на путь истинный? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Не надо дожидаться суда — если человек не педофил, не террорист и не рецидивист по особо тяжким преступлениям, то надо дать ему возможность искупить вину кровью. И если человек сознательно хочет изменить свою судьбу, отправившись в зону СВО, надо это поддерживать, полагает глава объединения СОЦПРОФ, экс-депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.
Полностью поддерживает принятый закон бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, гвардии полковник Александр Сотник. Во-первых, каждый человек имеет шанс на исправление, во-вторых, на войне преступники принесут больше пользы, чем в тюрьме, полагает он. А в-третьих, участие в боевых действиях способно поменять человека с точностью до наоборот.
Трудно предугадать, способно ли участие в боевых действиях вернуть преступника на путь истинный: война и тюрьма могут влиять на людей по-разному: на одного так, а на другого эдак, рассуждает ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке Джемал Малышев. При этом он искренне надеется, что особо опасные преступники — педофилы, экстремисты, террористы — не будут подпадать под действие этого закона, и что эти исключения все-таки прописаны в пакете документов к закону.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
10 лет назад в нашей стране нашумела одна печальная история. Это дело так называемого волгоградского каннибала-сердцееда. В феврале 2014-го он избил гвоздодером своего знакомого гастарбайтера, вырезал его сердце, пожарил его вместе с овощами и съел. Весь процесс преступник снимал на видео с соответствующими комментариями. Его осудили на 25 лет, но в октябре 2023 года сердцеед подписал контракт и ушел из колонии на СВО. А там он встретился с другим маньяком-расчленителем, который жестоко расправился с двумя девушками из ночного клуба. Сложно себе представить, что такие преступники могут избежать уголовного преследования и наказания. У председателя регионального отделения партии «Яблоко», депутата областного Собрания Артура Гайдука новый закон вызвал недоумение.
Можно долго говорить про то, как это здорово — подарить преступнику шанс на исправление через участие в СВО. Но если от лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, еще можно ожидать какой-то положительной динамики, то от тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, - вряд ли, рассуждает адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова. Взять, например, преступника с диагнозом «расстройство сексуальных предпочтений». Как участие СВО может повлиять на его лечение? Да никак. Ситуация может только усугубиться.
Мнение Анны Соколовой о том, что участие в СВО может только усугубить состояние некоторых преступников, подтвердил и психолог Сергей Калинин. Боевые действия — это не санаторий. Это в любом случае неблагоприятное воздействие на психику. А если речь идет о человеке с криминальным бэкграундом, у которого до прибытия в зону СВО была своя система ценностей, модель поведения и образ жизни, то шанс на то, что он исправится, попав в зону СВО, достаточно мал.
В пакете документов к закону, принятому Госдумой, нет информации о том, какие категории преступников под него подпадают. Поэтому люди непросвещенные легко могут подумать, что все преступники, вне зависимости от степени тяжести совершенных деяний, попадают под одну гребенку. А на самом деле, исключения, действительно, есть, пояснил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Человек, обвиняемый в экстремистской и террористической деятельности, а также в совершении некоторых преступлений сексуальной направленности, попросту не сможет заключить контракт с Минобороны. Так что законодатель достаточно избирательно подошел к списку тех, кто может исправить свое неправильное поведение на поле боя, отметил омбудсмен.
Большинство наших спикеров поддерживает закон, освобождающий от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту, но не все верят, что участие в СВО способно развернуть преступника на 180 градусов, поменять его жизненные ценности и наставить на путь истинный. Бывают, конечно исключения, но, как говорил психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, «бывших» преступников практически не бывает, и человек, однажды совершивший тяжкое преступление, вынужден будет «наступать себе на горло» всю жизнь… А значит, участвуя в СВО, преступники смогут помочь решить военные задачи, но себе помочь они вряд ли смогут…
Татьяна Иванова