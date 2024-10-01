Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Корпоратив в ресторане Helga
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Чехов в гостях у Гельдта
Господин Рейтингомер
Фермерство по любви
Объекты агротуризма
Кружки и секции для детей
Лонгрид мифы о молоке
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
 
 
 
ещё Общество 01.10.2024 09:590 Частые осадки и небольшая волна тепла ожидаются в Псковской области в октябре 03.10.2024 16:390 Фотофакт: Граффити закрашивают в Пскове на набережной реки Великой 03.10.2024 16:360 Почетные знаки «Отличник просвещения» получили 25 учителей в Пскове 03.10.2024 16:270 Оператор связи билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть 03.10.2024 16:240 Гарантии списания долгов на сегодняшний день нет — арбитражный управляющий 03.10.2024 16:070 Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся состоится в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах 27.09.2024 11:1110 Псковский торг: рынок вместо рынка 30.09.2024 17:493 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 02.10.2024 09:4510 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика

03.10.2024 15:18|ПсковКомментариев: 0

Российский оператор мобильной связи T2 продолжает играть по другим правилам, выводя их на новый уровень. Компания обновляет свою программу «Минуты – новая валюта». Теперь, помимо минут, клиенты могут менять неизрасходованные гигабайты тарифа на выгодные предложения партнеров. Новая «валюта» будет доступна не только абонентам оператора. 

Фото: T2

Т2, сменив название, продолжает быть трендсеттером рынка мобильной связи. Компания под обновленным слоганом выводит на принципиально новый уровень уникальную программу обмена неизрасходованного трафика. Клиенты будут обменивать не только оставшиеся минуты тарифа, но и гигабайты.

Клиенты смогут выбрать «валюту», обменяв минуты или гигабайты на привлекательные предложения партнеров: кофе, завтраки, такси, топливо, цифровые сервисы, смартфоны, гаджеты и прочее. Обмен впервые станет доступен неабонентам оператора. Пользователи подписки MiXX, не являющиеся абонентами Т2, могут ежемесячно накапливать гигабайты и менять их на ряд доступных предложений из центра обмена.

Т2 также расширяет и список предложений, доступных к обмену. Теперь пользователи могут менять неизрасходованный трафик на кофе и завтраки во «Вкусно – и точка» и у других партнеров, поездки на такси в сервисе «Яндекс Go» и топливо на заправках в приложении «Турбо». Также в центр обмена добавлены новые опции с доступом в полезные онлайн-сервисы. Среди них «Яндекс 360», «Где мои дети», сервис для медиаций и сна Prosto, нейросеть GPT, антивирус PRO32, безлимитный трафик на соцсети и интернет в роуминге. Набор предложений для обмена зависит от региона присутствия клиента. Ранее пользующиеся популярностью у клиентов Т2 скидки на смартфоны и гаджеты, а также фильмы на Wink останутся доступны к обмену.

«Впервые мы запустили обмен минут в апреле 2021 года. За все время существования программы наши абоненты обменяли семь миллиардов минут на скидки, кино, кофе, билеты в музеи и мерч Tele2. На протяжении трех лет мы непрерывно работаем над расширением центра обмена и пополняем его новыми предложениями. Запуск обмена гигабайтов является новым этапом развития нашей идеи. Приоритетом при формировании списка предложений все еще остается их релевантность для клиентов. Т2 остается преданна стратегии lifestyle enabler и после ребрендинга. Для нас как никогда важно поддерживать образ жизни своих абонентов, сопровождая их от утреннего кофе до вечерней поездки на такси», - сказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов. 

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». Erid: 2SDnjcppXxn

Теги: #теле2
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 251 человек
03.10.2024, 16:390 Фотофакт: Граффити закрашивают в Пскове на набережной реки Великой 03.10.2024, 16:360 Почетные знаки «Отличник просвещения» получили 25 учителей в Пскове 03.10.2024, 16:270 Оператор связи билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть 03.10.2024, 16:240 Гарантии списания долгов на сегодняшний день нет — арбитражный управляющий
03.10.2024, 16:140 Порядок оплаты сверхурочных часов установили работникам культуры в Псковской области 03.10.2024, 16:070 Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся состоится в Псковской области 03.10.2024, 15:481 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения 03.10.2024, 15:460 Штрафы со скидкой и меры поддержки участников боевых действий обсудили северо-западные депутаты в Калининграде
03.10.2024, 15:390 Галина Невалённая: Союз пенсионеров — объединение активных и целеустремленных людей 03.10.2024, 15:310 Мужчину в Печорах будут судить за взятку таможеннику в размере 50 тысяч рублей 03.10.2024, 15:280 Припас благоустройства 03.10.2024, 15:250 В Псковском филиале Университета ФСИН стартовала двухдневная штабная тренировка по гражданской обороне
03.10.2024, 15:220 Реалистичная 3D-модель Псковского кремля появилась в 2ГИС 03.10.2024, 15:180 Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика 03.10.2024, 15:082 Появление новых рекламных конструкций на площади Ленина не планируется — администрация Пскова 03.10.2024, 14:510 Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
03.10.2024, 14:510 Галина Невалённая возглавила региональное отделение Союза пенсионеров России 03.10.2024, 14:450 22-летнего псковича задержали за кражу пива и энергетика 03.10.2024, 14:320 Чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию пройдет в Глотах 03.10.2024, 14:290 Жилой дом сгорел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования
03.10.2024, 14:210 В мессенджере Telegram произошел сбой 03.10.2024, 14:090 Вадим Нэдик: Никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет 03.10.2024, 13:540 Проблемы и достижения аграриев обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове 03.10.2024, 13:460 На меры соцподдержки в районы и города Псковской области направили почти 190 млн рублей
03.10.2024, 13:300 Сотрудники «Михайловского» работают на Астафьевских торжествах в Красноярском крае 03.10.2024, 13:150 Псковские педагоги представляют регион на всероссийском форуме классных руководителей 03.10.2024, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России? 03.10.2024, 12:570 Изменилось расписание движения пригородных поездов по маршруту Великие Луки – Нелидово
03.10.2024, 12:500 В РФ доля частных домов в вводе нового жилья может достичь 65% в 2024 году 03.10.2024, 12:380 Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» «Великий, могучий» 03.10.2024, 12:370 Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-заместителю главного пристава Петербурга 03.10.2024, 12:270 Ремонт Дома культуры завершили в печорской деревне Ротово
03.10.2024, 12:190 В Псковской области найденный на раскопе горшок восстановил реставратор 03.10.2024, 12:160 Следующее судебное заседание по делу Грацкого назначено на 24 октября 03.10.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы 03.10.2024, 12:026 Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай
03.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 октября 03.10.2024, 11:580 «Зверьё моё»: Куда отправляются собаки после службы. ВИДЕО 03.10.2024, 11:500 Около 120 млрд рублей выделят на защиту населения в рунете 03.10.2024, 11:390 Сергей Вострецов: Работу регионов в развитии туристической сферы нужно усиливать
03.10.2024, 11:311 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024, 11:160 «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России? 03.10.2024, 11:110 Производство пластмассовых оконных блоков в Псковской области выросло на 14,4% 03.10.2024, 10:560 УФАС пресекло проведение незаконного аукциона в Дедовичском районе
03.10.2024, 10:440 Новый проект «Великий, могучий» о тайнах русского языка стартует на «ПЛН FM» 03.10.2024, 10:400 Т1 ИИ импортозамеcтит решения класса БДРВ в системах управления производством 03.10.2024, 10:340 Начались слушания дела экс-замглавы администрации Пскова 03.10.2024, 10:300 При содействии псковского ОМОН «Кром» в 2024 году изъяли более 2 кг наркотиков 
03.10.2024, 10:200 Работу по профилактике ВИЧ в трудовых коллективах начали в Псковской области 03.10.2024, 10:180 Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play 03.10.2024, 10:120 «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы 03.10.2024, 10:090 Школа экспериментов
03.10.2024, 09:590 Псковичей приглашают на концерт в Доме профсоюзов 7 октября 03.10.2024, 09:470 Более 120 тысяч человек воспользовались услугами псковского аэропорта в 2024 году 03.10.2024, 09:400 Минобрнауки анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы 03.10.2024, 09:290 Каждый третий пскович до 34 лет не носит с собой наличных денег – опрос
03.10.2024, 09:150 Налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025 году 03.10.2024, 09:050 420 млрд рублей кешбэка от банков получат россияне в 2024 году 03.10.2024, 09:000 Отреставрирован надвратный корпус Псковского Епархиального управления 03.10.2024, 08:460 Администрацию Плюсского района реорганизовали в администрацию округа
03.10.2024, 08:400 На аукционе будет продана монета весом в 1 кг 03.10.2024, 08:200 Сильные магнитные бури продлятся двое суток 03.10.2024, 08:000 В РФ разработали огнеупорные конверты для эвакуации новорожденных при ЧС 03.10.2024, 07:300 День ОМОН празднуют в России
03.10.2024, 07:000 Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечают 3 октября 02.10.2024, 22:480 В Германии заблокировали вокзалы из-за нового вируса-убийцы 02.10.2024, 22:220 Приложение Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США 02.10.2024, 22:090 Мужчина, который воровал кенгуру из российских зоопарков, оказался карликом
02.10.2024, 22:000 «Правила жизни» для долголетия перечислила врач-терапевт 02.10.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 3 октября 02.10.2024, 21:371 Пропала дочь певицы Любови Успенской 02.10.2024, 21:2314 Ксения Собчак выступила в поддержку Льва Шлосберга*
02.10.2024, 21:200 Конкурс рисунков «Рогсвардия глазами ребенка» провели в Псковской области 02.10.2024, 21:000 Врач назвала самое заселенное бактериями место в квартире 02.10.2024, 20:480 Обнаженная женщина разрисовала красной краской памятник танку времен ВОВ на Алтае 02.10.2024, 20:400 Псковские семьи могут заявиться на конкурс «Парки России — будущим поколениям»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru