Общество

В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов

Заработные платы отдельных категорий бюджетников планируется проиндексировать на 13,2% в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы.

Уточняется, что речь идет о работниках федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки. Так, в 2025 году их заработные платы должны поднять на 13,2%, в 2026 — на 10,2%, а в 2027 — на 8,3%.

В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера необходима для сохранения соотношения средней зарплаты исходя из указов президента.

Правительство России в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот проект тщательно сбалансирован и выверен, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития, пишет РИА Новости.