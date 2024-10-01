Общество

Псковская соцзащита договорилась развивать межрегиональные связи с Мурманском

Делегация социальной защиты Псковской области с рабочим визитом посетила Мурманский регион. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Руководство регионального комитета по социальной защите и директора стационарных учреждений социального обслуживания Псковской области познакомились с опытом работы мурманчан по оказанию стационарных социальных услуг в учреждениях психоневрологического профиля, реализации программ адаптации пожилых людей в учреждениях соцзащиты, использованию социальных сетей как механизма социализации получателей социальных услуг, реализации проектов различных видов творческой и спортивной активности подопечных с учетом междисциплинарного подхода.

Псковичи побывали в социальных учреждениях города Апатиты и Мончегорска и в Министерстве труда и социального развития Мурманской области.

По итогам визита стороны договорились о развитии и укреплении межрегиональных связей в сфере предоставления социальных услуг.