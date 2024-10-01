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Общество

Андрей Михайлов: Под уголовную статью нанесение граффити не подведут, но повысить штрафы нужно

04.10.2024 13:52|ПсковКомментариев: 0

Повышение штрафа и привлечение полиции могут помочь в уменьшении количества граффити на фасадах зданий. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Псковское областное Собрания депутатов

«Все регионы Северо-Запада подтвердили, что проблематика граффити у них есть. Главная проблема — не эстетика, а то, что при помощи граффити распространяются наркотики. Уже вторая проблема — нарушение эстетики фасадов. Все сошлись во мнении, что под уголовную статью никто это не подведет, но повышение штрафа с пяти до десяти тысяч однозначно правильная мера», — сказал Андрей Михайлов.

Он отметил, что штрафы планируют выписывать с привлечением полиции, то есть с составлением протокола.

«Разрисовывать можно у себя на участке. Дом свой разрисуй, гараж, сарай, - заметил Андрей Михайлов. - Если же ты хочешь выразить свое мнение именно в художественном плане, значит, нужно через градостроительство брать разрешение, предоставить эскизы, согласовать». 

Напомним, концепцию федерального закона об усилении ответственности за незаконные надписи и рисунки на фасадах зданий обсудили законодатели Северо-Запада на заседании комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Псковскую область на встрече парламентариев представляли председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и депутат Андрей Михайлов.

Региональные законодатели предложили на федеральном уровне установить обязанность должностных лиц органов внутренних дел составлять протоколы по статье 7.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях – «Уничтожение или повреждение чужого имущества», дополнив её специальным составом административного правонарушения, связанного с умышленным повреждением чужого имущества путём нанесения надписей или изображений на внешние поверхности зданий. Максимальный штраф за незаконное граффити предлагается установить в размере 200 тысяч рублей.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Михайлов Андрей Владимирович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #граффити
Источник: Псковская Лента Новостей
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