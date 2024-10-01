Общество

Музыкальные сервисы РФ начали маркировать исполнителей-иноагентов

Российские музыкальные сервисы с 4 октября будут маркировать на своих платформах исполнителей, признанных в РФ иноагентами. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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«Российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов. Детали технической реализации довольно долго обсуждались с отраслью, но решение было найдено», - отметил Горелкин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что таким образом иноагенты «больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов». «А благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов (ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний)», - приводит слова Горелкина ТАСС.

По его словам, регулятор будет «внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений».