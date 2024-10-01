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Общество

У детей должно быть больше обязанностей чем прав - психолог

04.10.2024 16:50|ПсковКомментариев: 0

Ребенок учится выстраивать отношения с миром внутри семьи, считает психолог Оксана Истомина. Своими знаниями и размышлениями она поделилась в рамках передачи «Семейные ценности» на радио ПЛН-FM (102.6 FM).

«С точки зрения психологии, ребенок учится выстраивать отношения с миром внутри семьи. Ребенок учится терпеть, понимать, что где-то он не главный, что все — не только ему. Он должен что-то отдавать в семью, своим родителям. Если он этому научится, его отношения с миром будут более гармоничными», - поделилась мнением Оксана Истомина.

Она отметила, что ребенок во многом подражает родителям и главное в общении с ним - системность. 

«Если он видит, что родители слышат друг друга, и в семье царит взаимопонимание, то ребенок этому учится автоматически. В последнее время родители стали больше кричать на детей, считая, что это наиболее быстрый способ воспитания и достижения того, что они хотят от ребенка, но главное в общении с ребенком — это системность», - отметила Оксана Истомина.

Теги: #семейные ценности
Источник: Псковская Лента Новостей
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