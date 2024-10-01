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Общество

Минобороны будет чипировать служебных собак

04.10.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

Министр обороны России Андрей Белоусов утвердил порядок маркирования и учета служебных животных в Вооруженных силах (ВС) РФ, в соответствии с которым основным средством маркирования служебных собак становится микрочип. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В Вооруженных силах Российской Федерации основным средством маркирования служебных собак является вживляемый микрочип. Для считывания информации используются сканеры, которые подносят к месту нахождения вживляемого микрочипа на теле служебной собаки», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что собаки могут быть промаркированы только в возрасте до 45 дней, микрочип вводится под кожу в области левой лопатки животного. Маркировка должна быть произведена в течение 30 календарных дней после постановки собаки на баланс воинской части. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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