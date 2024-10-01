Общество

Кабмин учредил пять именных стипендий для будущих педагогов

В России учредили 5 именных стипендий для будущих педагогов - имени Антона Макаренко, Василия Сухомлинского, Константина Ушинского, Льва Выготского и Николая Карамзина. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области образования.

«В этот день мне особенно приятно сообщить о решении правительства учредить пять именных стипендий в честь педагогов-новаторов Антона Семеновича Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского, Константина Дмитриевича Ушинского и всемирно известного психолога Льва Семеновича Выготского, а также выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина», - сказал премьер.

Он уточнил, что каждая из них будет ежегодно назначаться 10 студентам, наиболее ярко проявившим себя в области педагогического образования, пишет ТАСС.

«Рассчитываю, что это позволит привлечь еще больше внимания молодых людей к такой благородной профессии», - подчеркнул Мишустин.