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Общество

Михаил Ведерников: Роль учителя и наставника в жизни каждого человека имеет особое значение

05.10.2024 17:45|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выпустил видеообращение, в котором поздравил педагогов с их профессиональным праздником. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Изображение: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В своём обращении он подчеркнул важность роли учителя в жизни каждого человека.

«Роль учителя и наставника в жизни каждого человека имеет особое значение. У всех они разные. Кто-то вспомнит отца, кто-то бабушку или мудрого руководителя, но практически каждый может назвать педагога, который в школе или университете заложил в душе что-то важное. Нечто, определяющее жизненный путь как личный, так и профессиональный».

Михаил Ведерников отметил, что учителя ежедневно получают десятки сообщений от своих учеников, которым они помогли найти призвание, развить таланты или привили важные жизненные ценности. Он также выразил благодарность родителям, которые высоко оценили вклад педагогов в будущее их детей.

«Ваши профессионализм, неравнодушие, самоотдача, а самое главное искренность, заслуживают этой благодарности и уважения. Мы понимаем высокую значимость профессии педагога, поэтому со своей стороны правительство Псковской области и дальше будет делать все, чтобы создавать условия для вашей комфортной и результативной работы», — подчеркнул губернатор.

В завершение Михаил Ведерников пожелал педагогам здоровья, счастья и новых профессиональных достижений:

Теги: #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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