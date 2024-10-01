Общество

Почти 70% псковичей в свои рабочие дни завтракают дома — опрос

68% псковичей в свои рабочие дни завтракают дома, 21% — на рабочем месте. Лишь 1% опрошенных выбирает для утреннего приема пищи заведения общественного питания. 8% обычно пропускают завтрак в рабочие дни. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором участвовали представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя.

Мужчины предпочитают завтракать дома (71%). Женщины чаще завтракают на работе (20%) либо пропускают утренний прием пищи (18%). Но больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни, — среди опрошенных до 34 лет (19%).

По утрам рабочих будней 3 из 10 человек (32%) выбирают кашу. 25% опрошенных едят яичницу, омлет или вареные яйца. Каждый четвертый перекусывает бутербродом. 16% утром доедают то, что есть в холодильнике. 11% ограничиваются чашкой кофе, 10% — чашкой чай. Творог на завтрак предпочитают 5% опрошенных, йогурт — 4%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике. Женщины чаще предпочитают бутерброды и йогурт. Кофе вместо завтрака чаще выбирают женщины, чай — мужчины.