Общество

Заезд молодых любителей истории пройдет в Печорах

Заезд «Мастера наследия» пройдет с 4 по 8 ноября в рамках проекта «Истоки.Школа». Он объединит 100 молодых любителей истории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области

Участниками заезда могут стать представители сообщества реконструкторов, активисты «Клубов исторической реконструкции России», историки и архивисты в возрасте от 18 до 35 лет. В программе заезда - пять дней образовательной программы, мастер-классы и лекции от экспертов индустрии и культурно-просветительская программа.

Регистрация участников проходит до 13 октября на платформе – myrosmol.ru/event/163886.