Общество

Праздничную встречу устроили в Пскове для бывших заключенных концлагерей

Ежегодно в начале октября отмечается День пожилого человека. В рамках праздника генеральный директор гостиничного комплекса, расположенного на берегу реки Псковы с видом на Кремль, Елена Селецкая пригласила бывший малолетних узников и ветеранов на праздничный обед. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила бывший председатель Совета ветеранов Ближнего Запсковья Полина Каленина.

С праздником ветеранов поздравила председатель Псковской областной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» Раиса Кузина. Она пожелала здоровья и вручила собравшимся цветы.

Депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Неваленная также поздравила ветеранов с днем элегантного возраста, пожелала долголетия. Вручила цветы. Также с праздником поздравил ветеранов председатель Совета ветеранов округа №13 Игорь Солдатенков.

«Праздничный стол, разнообразные блюда - произвели незабываемое впечатление», - рассказала Полина Каленина.

Ветераны прослушали праздничный концерт вокальной группы.