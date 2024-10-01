Общество

Кардиолог из Пскова выступила на российском национальном конгрессе

Главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб приняла участие в российском национальном конгрессе кардиологов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Её доклад на симпозиуме «Неотложная кардиология в клинической практике» был посвящен острым состояниям при декомпенсации сердечной недостаточности.

Врач поделилась интересным клиническим случаем, в котором акцентировала внимание на сложности диагностики и необходимости индивидуального подхода к каждому пациенту.

«Каждый случай уникален, и важно внимательно следить за изменениями состояния пациента, чтобы своевременно скорректировать лечение и предотвратить кризисные ситуации», – подчёркивает Алина Кузуб.

Помочь врачу следить за состоянием пациента может автоматизации контроля качества терапии.

На мастер-классе, посвящённом диспансерному наблюдению, доктор привела примеры использования современных технологий для мониторинга состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что способствует более эффективному лечению.