Общество

Более 19 тонн бразильских лаймов не прошли контроль на госгранице в Себежском районе

19,6 тонны импортных лаймов, выращенных в Бразилии, не прошли карантинный фитосанитарный контроль на российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска Бурачки в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия фруктов следовала в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.

В ходе документарного контроля специалисты ведомства выявили нарушения в части оформления документов, а именно, указанный номер экспортного фитосанитарного сертификата не соответствовал тому, что был указан в приложенной заверенной копии документа.

Ввоз 19,6 тонны лаймов на территорию Российской Федерации запрещен.