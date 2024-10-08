Общество

Гендер-пати организовали в Псковском перинатальном центре

В Псковском клиническом перинатальном центре состоялось празднование Дня беременных под эгидой Года семьи и национального проекта «Демография». В этот день будущие мамы и папы смогли узнать пол своего будущего ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

День беременных в перинатальном центре был отмечен целой серией праздничных мероприятий. В частности, будущие мамы и папы проводили гендер-пати — в торжественной обстановке узнавали пол своих малышей. Кроме того, семьи в специально организованном уголке оставляли теплые и трогательные пожелания для своих малышей.

Также в учреждении прошло чаепитие, где будущие мамы и врачи, а также представители региональных комитетов по здравоохранению и социальной защите обсудили актуальные вопросы материнства, поддержки семей с детьми и популяризации семейных ценностей.

Руководитель отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области Мария Савдонс отметила, что сейчас большое внимание уделяется вопросам, связанным с беременными женщинами и материнством, а государственная политика направлена на поддержку семьи и укрепление здоровья будущих матерей. Представитель комитета по социальной защите рассказала о существующих мерах поддержки для беременных женщин и многодетных семей.

Главный врач перинатального центра Мария Грищук на личном примере рассказала, почему быть матерью — это счастье. «В перинатальном центре создана дружная, позитивная атмосфера, в которой очень комфортно находиться беременным женщинам. Они ощущают заботу и поддержку во время всего периода беременности», — заверила Мария Грищук.

На встрече будущие мамы также интересовались вопросами ухода за новорожденным малышом, спрашивали о периоде восстановления после родов, грудном вскармливании и другие связанные вопросы.

Будущие роженицы также поделились опытом участия в проекте перинатального центра «Школа материнства», в рамках которого некоторые прошли бесплатные курсы подготовки к родам. Новый поток обучения стартует уже сегодня.