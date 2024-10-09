Общество

Россияне перешли на каши

Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» провели исследование по случаю Международного дня каши. Специалисты выяснили, что с начала текущего года покупатели приобрели почти в 14 раз больше круп для варки и готовых каш, чем за аналогичный период прошлого года.

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При этом самыми востребованными стали рисовая и гречневая, на которые пришлось 78 процентов всех заказов — по 42 и 36 процентов соответственно. Третье место в списке заняла пшенная каша, которую приобретали восемь процентов клиентов. В то же время остальные заказы распределились между манкой, горохом и перловкой, пишет Lenta.ru.

Однако при доставке готовых каш предпочтения россиян отличались. В этой категории лидировала рисовая каша (63 процента). Дополнили рейтинг пшенная, гурьевская и овсяная. Отмечается, что овсяную кашу особенно любят в Северо-Западном регионе: в Санкт-Петербурге, Мурманске и Калининграде. При этом готовые каши с доставкой на дом в 2024 году стали особенно популярны в Мурманске.