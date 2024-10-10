Общество

Мощная магнитная буря может ухудшить самочувствие россиян 10 октября

Мощная магнитная буря может являться причиной ухудшения самочувствия у некоторых людей 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в издательстве Аргументы и Факты.

Фото: wayhomestudio / freepik

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подчеркнул, что из-за высоких магнитных бурь, показатель которых близится к высшему пятому уровню, у некоторых людей будет наблюдаться вялость, сонливость, раздражительность.

«Считается, что они (магнитные бури) влияют на самочувствие человека. Наверное, это так оно и есть, ибо мы все живем на дне этого океана, живем в мире, который пронизан облаками плазмы… не реагировать просто-напросто не можем по определению», - поделился мнением эксперт.