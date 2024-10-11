Общество

6 из 10 псковичей всегда проверяют срок годности продуктов питания - опрос

6 из 10 псковичей тщательно проверяют срок годности продуктов питания. Покупая шампунь или зубную пасту, так поступает только каждый третий. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Большинство псковичей проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй (51%) — у лекарств, каждый третий — у средств личной гигиены. Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 2%, у медикаментов — 8%, у шампуней — 22%. Приобретая парфюмерно-косметические средства, 48% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 7% никогда этого не делают.

Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (10% против 6% соответственно) или средств личной гигиены (29% против 15%).

Псковичи в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров