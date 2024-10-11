Общество

Игорь Иванов: Мы гордимся что вы продолжаете традиции наших предков

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил от имени облсовпрофа работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

В своем поздравлении председатель облсовпрофа отметил, что этот праздник — дань уважения вашему труду, который является основой благосостояния нашей области и всей страны. Также он отметил неоценимый вклад в продовольственную безопасность, обеспечение граждан качественными продуктами и сырьем, а также преданность делу и профессионализм которые помогают развивать экономику и улучшать жизнь людей.

«Сельское хозяйство — это не просто работа, это образ жизни, наполненный заботой о земле, животных и людях. Мы гордимся вашими достижениями и тем, что вы продолжаете традиции наших предков, внедряя современные технологии и подходы. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем нелегком, но таком важном труде. Пусть каждый день приносит радость!», - подытожил свое поздравление Игорь Иванов.