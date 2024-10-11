Общество

X5 Group внедрила решение Т1 Иннотех для управления внутренним аудитом, комплаенс, рисками и контрольными процедурами

Ведущая продуктовая розничная компания Х5 Group внедрила отечественную GRC-платформу (от англ. Governance, Risk, Compliance) ОАЗИС для автоматизации процессов внутреннего аудита, комплаенс, риск-менеджмента и внутреннего контроля. Решение, разработанное Т1 Иннотех, поставщиком инновационных ИТ-продуктов для корпоративного сегмента, позволяет вести единую базу рисков и контрольных процедур для всех подразделений и бизнес-процессов крупной компании и эффективно обмениваться информацией между всеми тремя линиями защиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

В целях оперативного замещения используемых ранее иностранных решений по управлению внутренним аудитом, ритейлер осуществил переход на российскую систему ОАЗИС. Платформа расширила функциональные возможности заказчика и обеспечила автоматизацию части процедур, которые ранее выполнялись вручную, в том числе долгосрочное планирование проверок и формирование аудиторских отчетов. ОАЗИС также позволил вести перечни бизнес-процессов и комплаенс-обязательств, реестры рисков для подразделений компании и процессов, фиксировать существующие и недостающие контрольные процедуры.

«При создании наших решений мы всегда ориентируемся на тенденции локального рынка и стремимся предвосхищать запросы российского бизнеса. Сегодня мы уделяем особое внимание разработке автоматизированных систем для эффективной работы с рисками и внутренним аудитом: в последние годы успешное управление этими функциями становится критичным для заказчиков из самых разных сфер. Команда Т1 Иннотех продолжит развивать линейку продуктов в области управления рисками, чтобы помогать отечественным компаниям в достижении самых амбициозных целей. И наше партнерство с X5 Group стало ещё одним важным шагом в этом направлении», — сообщил Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех.

«В ходе изучения рынка российских GRC-решений мы оценили высокий уровень гибкости ОАЗИС по части функциональности и профессионализм команды по внедрению, что позволило нам успешно автоматизировать сложную методологию и передовые инструменты по управлению внутренним аудитом. Слаженная работа команд X5 Group и Т1 Иннотех позволила выполнить сложную задачу по масштабному внедрению ПО для внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля в сжатые сроки — на это потребовалось меньше года», — отметил Иван Ворона, директор по внутреннему аудиту X5 Group.