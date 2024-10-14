Общество

Администрацию обязали установить уличное освещение в островской деревне Дуловка

Островская межрайонная прокуратура после обращения местного жителя проверила, как администрация сельского поселения «Островская волость» выполняет законы о благоустройстве. В итоге выявлены нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Выяснили, что местные власти не реагировали на проблему освещения улицы Садовой в деревне Дуловка. Чтобы обеспечить безопасность жителей, прокуратура подала в суд заявление с требованием установить освещение.

Суд поддержал прокуратуру, и теперь исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.