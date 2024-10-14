Общество

Незаконную рекламу табака выявили в Великих Луках

Незаконную рекламу табака и никотиносодержащей продукции выявили на выносных конструкциях в городе Великие Луки на проспекте Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском УФАС.

В Псковское УФАС поступило обращение по признакам нарушения закона о рекламе. В ведомстве установили, что совокупность информации, размещенной на штендерах, привлекала интерес к деятельности магазинов и реализуемых в них товаров.

Специалисты напомнили, что законом о рекламе установлен безусловный запрет на рекламу любой табачной продукции, что отвечает законодательным тенденциям, направленным на ужесточение ответственности за распространение подобной рекламы, а также ограничение курения любых табачных изделий. Комиссия признала ненадлежащей рекламу на штендерах, поскольку в ней нарушены требования закона о рекламе.