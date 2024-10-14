Общество

(Не) женское дело

С каждым годом всё больше женщин выбирают не слишком типичные для них специальности: становятся сварщиками, автомеханиками, водителями общественного транспорта, крановщиками. При этом некоторые отрасли остаются недоступными для прекрасной половины человечества по закону - к примеру, работы на поверхности шахт. В обозримом будущем всё может измениться.

Псковская Лента Новостей выяснила, кем сегодня могут работать представительницы «слабого» пола, часто ли псковички выбирают «мужские» профессии, с какими трудностями при этом сталкиваются и какими последствиями может обернуться тяжёлый труд.

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В сторону сокращения

В настоящее время перечень производств, где ограничивается труд женщин, состоит из 100 пунктов. Профессии, включенные в список, считаются слишком тяжёлыми и опасными для здоровья представительниц «слабого» пола. К примеру, установлено табу на подземные и горные работы, сварочные в закрытых ёмкостях, на производство и применение некоторой химии и органических продуктов. Женщинам нельзя заниматься наладкой и ремонтом оборудования на закрытых складах топлива и нефтехозяйств на тепловых электростанциях, в тоннелях и теплофикационных камерах. Если вы дама, не получится также стать бурильщиком плавучего бурильного агрегата в море, отливщиком магнитов на печах-кристаллизаторах, ковшевым на работах с расплавленным металлом, плавильщиком в цветной металлургии, фрезеровщиком камня и рядом других специалистов.

Ранее данный список насчитывал 456 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин. Однако с течением времени было решено пересмотреть большую часть ограничений. В частности, представительницам прекрасного пола разрешили работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, машинистами, авиамеханиками, допустили к выполнению котельных, холодноштамповочных, волочильных и прочих работ.

Раньше женщины не могли работать водителями большегрузных автомобилей

«Мы учли предложения работников и работодателей по сокращению перечня «неженских» работ и соответствующим приказом его скорректировали. Документ проработан совместно со сторонами социального партнерства, получены необходимые согласования, учтены рекомендации профильных специалистов. Мы постоянно ведем работу над актуализацией перечня и готовы обсуждать его дальнейшее изменение», – сообщал замглавы Минтруда России Алексей Вовченко летом 2021 года.

Текущей осенью он анонсировал очередное сокращение перечня производств, где ограничивается труд женщин. Теперь из него предлагается исключить управление самоходными машинами на открытых горных работах, деятельность на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации и брикетированию. В Минтруде объясняют решение тем, что внедрение новых технологий и развитие производственных процессов в указанных отраслях исключают вредное влияние на женский организм. Проект соответствующего приказа разработан по предложению «Деловой России» с учетом мнения общественных организаций, отраслевых объединений работников и работодателей, а также рекомендаций профильных специалистов.

Не забывать о здоровье

Есть ли у женщин спрос на профессии, которые планируется вывести из-под запрета? Пойдут ли они работать в указанные сферы? Этими и другими вопросами задаётся председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова, которая считает инициативу Минтруда неоднозначной.

Она заметила, что представительницам прекрасного пола можно позволить трудиться хоть во всех сферах, но ограничения при этом должны оставаться. «Женщины сегодня настолько целеустремленные, что остановить их очень сложно. Неслучайно у нас появились женщины-пилоты. Это сложная профессия, от которой зависит жизнь других людей. Требования к ней очень высокие, для допуска нужно пройти колоссальные проверки. Необходимо исключительное здоровье, все органы, начиная от зрения и до внутренних, должны быть в идеальном состоянии», - привела пример эксперт.

В настоящее время немало женщин, которые сами стремятся стать крановщицами, штукатурами, малярами. Они осознанно выбирают профессию, требующую физической нагрузки. При этом последняя может негативно сказаться на состоянии здоровья, в том числе репродуктивного, о чём забывать не стоит, уверена Наталья Никифорова.

Она напомнила, что в 90-е годы показывали рекламу, где Нонна Мордюкова и Римма Маркова укладывали железнодорожные шпалы в оранжевых куртках.

«Зрелище было очень тяжелое и грустное. Не хотелось бы, чтобы наши женщины били кувалдами по рельсам. Не хотелось бы вспоминать и послевоенные годы, когда женщины поднимали все хозяйство, вынужденно работали на станках», - подчеркнула специалист.

По её мнению, гораздо целесообразнее не расширять, а сокращать список профессий, в которых участвуют женщины, либо предусмотреть поощрение за тяжёлый труд. К примеру, предоставлять дополнительный отпуск по уходу за детьми или сокращать количество рабочих часов. «Пусть женщина, которая работает физически, трудится 7 часов в день, а зарплату получит за 8 - вот тогда она будет благодарна государству. Это будет уважительное отношение», - предложила председатель реготделения Союза.

Напомним, особенностям регулирования труда женщин посвящена глава 41 ТК РФ, в которой прописаны ограничения на применение женской силы, а также определенные привилегии для представительниц прекрасного пола. В частности, дополнительные льготы и гарантии положены беременным и матерям с маленькими детьми, женщинам, работающим в сельской местности. Последние, к примеру, имеют право работать не более 36 часов в неделю.

Наталья Никифорова добавила, что если женщина хочет поработать в «мужской» профессии, если у неё есть внутреннее желание реализовать себя и возможность справляться со своими обязанностями на должном уровне, нельзя в этом ей отказывать.

«Если есть женщины, которые рискнут работать в сфере, где есть большая нагрузка, кто им может запретить? Но многие профессии опасны для здоровья и сопряжены с риском для жизни, а женщины по своей природе отличаются от мужчин. У них другая конституция тела, мышечная масса, физика. Поэтому к женщинам у нас более трепетное отношение, они нуждаются в заботе», - подчеркнула эксперт.

«Девчоночьи» специальности

Торопятся ли представительницы прекрасного пола занимать нетипичные для них ниши? Судя по количеству студенток, осваивающих программы среднего специального образования, интерес к «мужским» профессиям есть, хоть и небольшой.

Абитуриентки Псковского агротехнического колледжа чаще выбирают экономический профиль и другие традиционно «девчоночьи» специальности: экономика и бухучет, поварское дело, документационное обеспечение и управление, земельно-имущественные отношения. Однако, по словам заместителя директора учреждения по учебной работе Ольги Божковой, приходят девушки и на отделение энергетики.

«Не так часто, конечно - в группах 1-2 девочки, не больше. Они успешно осваивают программы, трудностей не возникает. Более того, одна девочка у нас уже является лаборантом, сама проводит профориентационные мероприятия, работает наравне со всеми. Но таких мало», - поделилась представитель учебного заведения. Она заверила, что подобных специалистов впоследствии охотно берут на работу, на предприятиях региона есть масса подходящих для них отделов.

Разделение на «мужские» и «женские» профессии по-прежнему сохраняется, эту тенденцию подтвердили и в Великолукском политехническом колледже. Хотя за последние пару лет на рабочие профессии стало претендовать больше женщин, чем ранее. Случаи единичные, и не каждая студентка доучивается до выпускного, но такие всё же есть.

«Девочек поступает немного. К примеру, по специальности «оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» одна девочка выпустилась в 2021 году, сейчас она работает на одном из крупных великолукских заводов по своей специализации - слесарем КИПиА. Ещё одна пока учится на втором курсе. Она пришла осознанно, конкретно на эту специальность, учится прилежно, всё у нее получается», - рассказала и. о. директора Великолукского политехнического колледжа Елена Николаева.

Четыре нынешние студентки учреждения выбрали направления, связанные с автомобильным транспортом: специальность «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и программу «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Все они учатся на втором курсе и успешно осваивают профильные предметы.

В минувшем учебном году одна из выпускниц колледжа получила образование столяра-плотника, но по профессии работать не пошла. При этом она проживает в деревне, и полученные навыки пригодятся в быту, уточнила Елена Николаева.

Она отметила, что девочки чаще выбирают «традиционные» направления подготовки - парикмахерское искусство, экономику и бухгалтерский учет, учатся на швей и документоведов. При этом «женские» специальности привлекают и молодых людей — некоторые мальчишки идут на бухгалтеров, парикмахеров. «Случаи единичные, но есть. И сейчас учатся, и выпускались уже», - сообщила руководитель Великолукского политехнического колледжа.

«Мы вам перезвоним»

Безусловно, женщины с «мужскими» профессиями сегодня вызывают гораздо меньше удивления, нежели раньше. Но до сих пор сталкиваются со всевозможными препятствиями, особенно, когда речь идёт о выборе будущей профессии и при последующем трудоустройстве. «Ты же девочка» - одна из самых распространённых фраз, которые слышат дамы, выбравшие нетипичные для них специальности. Неприятие и откровенная дискриминация могут исходить как со стороны родных и близких, так и от работодателей.

Псковичка Елена Кадрова, которая 15 лет отработала сварщиком, утверждает, что в обществе по-прежнему существует масса предрассудков, которые могут мешать женщине реализовать свой профессиональный потенциал.

«Удивленные взгляды всегда присутствуют, особенно, когда приходишь на новую работу. Коллектив тебя поначалу боится, смотрит искоса, считает какой-то не вполне адекватной. Пока с тобой не познакомятся, как с человеком, тебя опасаются. И в целом, когда говоришь, что ты работаешь сварщиком, очень неоднозначная реакция», - поделилась горожанка.

С первыми «гендерными» трудностями она столкнулась ещё до того, как пришла в профессию. В 2004 году решила выучиться на получение водительского удостоверения категорий B и C - пришлось долгое время ждать подходящую группу, которой предоставят учебный автомобиль ГАЗ-53. На тот момент в стране действовало ограничение по управлению большегрузными автомобилями для женщин.

После того, как получила корочки сварщика, начались трудности с поиском работы. «Звоню, мол, вам требуется сварщик? Мне говорят: «А вы кого хотите предложить - сына или мужа?» Говорю, нет, я хочу предложить себя. В ответ: «Знаете, мы хотим мужчину». Сказала, что тоже хочу мужчину, но я по поводу работы, и бросила трубку. Мне многие отказывали, потому что считали, что женщины не в состоянии выполнять все обязанности сварщика - таскать за собой баллоны, электроды, что-то тяжелое перемещать. В общем, стереотипы в деле», - вспомнила Елена Кадрова.

Фото из личного архива Елены

Также она сталкивалась с дискриминацией в зарплате. В одной из организаций ей откровенно заявили: «Ты же девочка, мальчики должны получать больше». Хотя бывало и совсем наоборот: за работу со сдельной оплатой труда псковичка получала намного больше своих коллег-мужчин.

При этом халтурить (подрабатывать — прим. ред.), как все остальные сварщики, в полной мере она не могла. «Всё потому, что я женщина. Во время общения с потенциальными заказчиками всё было хорошо до одного вопроса: «А вы сами варить будете»? Я говорю: «Да». И они сразу исчезали, «мы вам перезвоним в другой раз». Сварщик может работать на себя, но, опять же, если он мужчина. Мой пол помешал мне открыть своё дело», - вздохнула наша собеседница.

Она считает, что делить профессии по гендерному принципу не стоит, потому что все люди разные. По своему многолетнему опыту Елена сделала вывод, что далеко не каждый мужчина справится со сварочными работами. Она также напомнила, что в советское время многие женщины были сварщиками, строили Псковскую ТЭЦ, трудились на производствах.

«Всё зависит от физических, психологических параметров. Человек должен этого хотеть, и не важно, какого он пола. В моей голове нет разделения на «мужские» и «женские» профессии: кому что нравится - тот тем занимается. Меня не удивляют мужики-поварята и бухгалтеры, сейчас всё больше мужчин-кассиров. Да, в некоторых сферах есть вредные производственные факторы, но они негативно влияют на всех - и на мужчин, и на женщин. И если человек сознательно идёт на вредную работу, он почитает о последствиях воздействия на организм. Мне кажется, если и беречь, то всех», - подытожила псковичка.

С каждым годом всё больше женщин приходит в ниши, где раньше можно было встретить исключительно мужчин. Последние тоже активно осваивают не слишком типичные для них профессии. Это связано с упрощением многих процессов, а также изменением структуры рынка труда, испытывающего острую потребность в квалифицированных кадрах любого пола. Однако представительницам «слабого» порой приходится гораздо сложнее из-за распространённых гендерных стереотипов. Хочется верить, что в будущем они уйдут в небытие, и любая дама, выбравшая «недевчачью» профессию, сможет без помех реализовать себя. При этом забывать о здоровье с учётом особенностей женского организма всё же не стоит. Очевидно, что список «запрещённых» специальностей придумали не просто так.

Ульяна Лаблюк