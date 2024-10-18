Общество

Терапевт рассказала о побочных действиях на организм витамина С

Считается, что витамин С полезен для профилактики и лечения ОРВИ. Но не всем он подходит, поскольку организмы разные, к тому же его переизбыток может негативно сказаться на здоровье, предупредила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

«Если человек без хронических заболеваний, без аллергии вдруг просто простыл, тогда витамин С, конечно, будет работать. Самое максимальное количество, которое рекомендуют сейчас, это один грамм. Например, две ампулы витамина внутривенно окажут очень хорошее действие, потому что на весь организм это маленькое количество. Другое дело, если мы перорально будем принимать по одному грамму три-четыре раза в день, это уже будет катастрофа − интоксикация всего организма. На самом деле витамин С очень влияет на желудочно-кишечный тракт, поэтому он не подходит всем аллергикам и больным с хроническими заболеваниями, такими как гастриты, панкреатиты и т.д.», − приводит слова врача радио Sputnik.

Врач добавила, что витамин С создает кислую среду. Поэтому при попадании в двенадцатиперстную кишку, где всегда должна быть щелочная среда, образуется нейтральная, что негативно влияет на наш организм.

«Сфинктер сразу ослабевает, что провоцирует заброс пищи. От этого может появиться кашель. Когда мы ложимся спать, на языке может проявиться кислота. Еще хуже, если на языке мы почувствуем горечь. Это значит, что кислота проявилась вместе с желчью. Это тоже не очень приятное удовольствие. То есть переизбыток витамина С может вызвать всевозможные изменения кишечной флоры наших слизистых. А это наша основная защита, которая должна быть в идеальном состоянии», − заключила Людмила Лапа.