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Общество

После дачной амнистии придется платить налог на бани и сараи, заявили эксперты

21.10.2024 09:30|ПсковКомментариев: 1

Россиянам после регистрации хозпостроек, включая бани и сараи, по дачной амнистии придется платить налог на них в размере 0,1-0,3% - кроме случаев, когда такой объект является единственным на участке, рассказали опрошенные эксперты.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, которым предлагается распространить дачную амнистию на хозпостройки, включая бани и другие постройки, представляющие собой капитальные строения.

«После регистрации объекта его собственник будет обязан ежегодно платить имущественный налог, пишет РИА Новости. Ставка налога варьируется от 0,1% до 0,3% от стоимости постройки в год. Чем выше кадастровая стоимость строения, тем больше налоговых обязательств ляжет на собственника», - рассказала начальник отдела направления «Загородная недвижимость» «Инком-Недвижимости» Татьяна Максимова.

Вместе с этим, как уточнила она, дачников освобождают от налога на одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не больше 50 квадратных метров.

Зарегистрировав объект, дачник, помимо обязательств, получает и преимущества. Как отметила Максимова, объекты, на которые нет права собственности, невозможно застраховать, наследовать, получить компенсацию при стихийных бедствиях. Еще это те случаи, когда объект изымают для стройки дорог и прочих госнужд, добавила юрист Ассия Дмитриева. При этом, по ее словам, неоформленные объекты нельзя законно присоединить к инженерной коммуникации.

В то же время некапитальные объекты, как уточнила Максимова, не нужно регистрировать. Это переносимые теплицы, навесы, беседки, летний душ, сараи с легкими конструкциями и другие подобные строения.

Как подчеркнул автор законопроекта, депутат Госдумы Даниил Бессарабов, если права собственности на объект не оформлены продавцом участка, то и будущий покупатель не будет иметь права на эту постройку. Тем самым расширение дачной амнистии на хозпостройки должно облегчить жизнь владельцам таких объектов. При этом новый закон, по его словам, не вводит обязанность регистрировать хозобъекты на даче.

Теги: #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
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