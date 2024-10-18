Общество

Команда Всероссийской инспекции системы профилактики сиротства уполномоченного при президенте работает в Пскове

Команда Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка работает в Псковской области с 21 по 22 октября.

В рамках рабочей программы сотрудники аппарата планируют посетить Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова, Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии, детскую деревню – «SOS Псков» и другие объекты социальной и образовательной структур.

Также сотрудники аппарата проведут прием граждан в здании правительства Псковской области 22 октября в 9.00.