Общество

Навстречу переменам: ТПП Псковской области приглашает пройти бесплатное обучение

Устали искать работу или мечтаете сменить род деятельности? Торгово-промышленная палата Псковской области приглашает пройти бесплатное обучение и стать востребованном на российском рынке труда специалистом.

Такие возможности предоставляются в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». О том, кто может подать заявку на обучение и какие образовательные направления предлагаются, узнала Псковская Лента Новостей.

«Содействие занятости» — это масштабный проект, который реализуется с 2019 года в рамках национального проекта «Демография». Благодаря этой программе большинство граждан смогут пройти обучение, чтобы устроиться на работу. Обратиться за обучением в центры занятости населения сможет любой гражданин независимо от трудового статуса.

Выбор направления

ТПП Псковской области совместно с Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) ТПП РФ приглашает граждан пройти бесплатное обучение по трем образовательным программам:

Основы бухгалтерского учета в организации, 72 ак. ч,. повышение квалификации.

Нейросети и искусственный интеллект для предприятий и для личного пользования, 72 ак. ч., повышение квалификации.

Педагогика и психология воспитания и социализации ребенка дошкольного возраста, 72 ак. ч,. повышение квалификации

Начало обучения: с 18 ноября 2024 года.

Все три программы повышения квалификации позволят получить актуальные знания и откроют дополнительные возможности трудоустройства для слушателей, прошедших обучение.

На российском рынке труда сохраняется устойчивый спрос на бухгалтеров. Также есть запрос на работу с нейросетями и искусственным интеллектом. Умение использовать ИИ становится важным конкурентным преимуществом. И, конечно, программа повышения квалификации по педагогике и психологии поможет освоить основы дошкольной педагогики, современные педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста, методики физического развития и воспитания детей.

Курсы повышения квалификации интересны тем, что обучение практико-ориентированное. Знания, которые получают слушатели, сразу становятся навыками.

Занятия проводятся онлайн с применением дистанционных образовательных технологий.

Дипломированные специалисты

По итогу обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

Кроме того, возможно продолжение обучения на безвозмездной основе. Граждане, успешно завершившие обучение по данным программам повышения квалификации, смогут продолжить обучение за счет АНО ДПО «Международного института менеджмента объединений предпринимателей» вне рамок нацпроекта «Демография» и завершить 256-часовой курс профпереподготовки по данному направлению с выдачей диплома.

Программа «Основы бухучета» (72 часа) – продолжение обучения (256 часов) - по итогам обучения получат диплом о профессиональной переподготовке:

Бухгалтер коммерческих организаций; Бухгалтер муниципальных и государственных организаций.

Кто может принять участие в программе?

Список категорий граждан, которые могут участвовать, обширный:

Гражданин в поиске работы;

Гражданин, находящийся под риском увольнения, в простое;

Незанятый гражданин в возрасте до 35 лет, имеющий документ об образовании и (или) о квалификации;

Гражданин, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;

Гражданин Украины или лицо без гражданства, имеющий(-ее) статус беженца или временное убежище на территории РФ;

Участник боевых действий в ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года;

Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет;

Предпенсионер;

Ветеран боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне и на Украине, уволенный с военной службы;

Гражданин в возрасте до 35 лет, находящийся под риском увольнения, в простое;

Гражданин в возрасте 50 лет и старше;

Гражданин в возрасте до 35 лет, ищущий работу, завершающий в текущем календарном году обучение по образовательной программе СПО или ВО;

Незанятый гражданин в возрасте до 35 лет, окончивший военную службу по призыву;

Член семьи погибшего (умершего) участника СВО;

Незанятая женщина, имеющая детей в возрасте от 0 до 7 лет;

Безработный гражданин.

Заявки можно направлять на e-mail: delo@chamberpskov.ru в срок до 25 октября.

Реклама. Торгово-промышленная палата Псковской области. ИНН: 6027022700. Erid: 2SDnjckR7Ss