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Общество

На портале «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей

21.10.2024 11:45|ПсковКомментариев: 0

Сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей запущен на портале «Госуслуги», сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«На портале госуслуг запущен сервис оказания услуг для многодетных семей. Особенность сервиса - услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу "жизненной ситуации"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сейчас можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение, также уже можно воспользоваться им для оформления карты лояльности в некоторых торговых сетях. А в будущем сервис планируется расширить. Так, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Кроме того, без дополнительных визитов и запросов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям. Также семьям будут приходить адресные уведомления.

Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения «Госуслуги».

Григоренко пояснил, в чем отличие QR-кода от обычного удостоверения. «Главное его отличие заключается в том, что это удобство получения просто по нажатию кнопки через портал госуслуг. И его сложно потерять, потому что удостоверение в цифровом виде находится внутри мобильного телефона», - сказал он.

В аппарате вице-премьера РФ объяснили, что программа по применению QR-кода для подтверждения статуса многодетной семьи началась с предоставления льгот на посещение музеев. В будущем она будет расширена на другие учреждения культуры, например театры. А также зоопарки и дополнительные государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг, пишет РИА Новости

Там уточнили, что электронное удостоверение можно использовать так же, как и бумажное. Но у электронного формата есть ряд существенных преимуществ. Удостоверение всегда находится под рукой, в смартфоне. QR-кодом можно делиться с другими членами семьи, в отличие от бумажного документа, который может использовать только его владелец.

Источник: Псковская Лента Новостей
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