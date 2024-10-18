Общество

Воины по сути: псковичам рассказали об отличительных особенностях казаков

Казаки всегда были защитниками Отечества и стояли на границе. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» рассказал президент клуба айкидо «Айкикай», атаман «Западного казачьего резерва» Вадим Азарьев.

«Чем отличается казак от гражданина? Говорят, казаки - православные. Ну, не только. Есть казаки Калмыкии, они вообще буддисты. Есть в Терском войске мусульмане. Вера - это не главное отличие. В чем тогда отличие?» - задается вопросом Вадим Азарьев.

По его словам, казаки отличаются именно военным воспитанием. «Казаки и вера — это важно, то есть казак не может быть атеистом. Я сейчас объясню, почему. Казаки занимаются постоянно совершенствованием боевой подготовки. Это основа основ, они воины по сути», - заметил атаман.