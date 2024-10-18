Общество

Псковские берестяные грамоты стали объектом съемок в передаче «Доброе утро»

В Псковском музее-заповеднике прошли съёмки для программы «Доброе утро» на Первом канале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В Псковском музее-заповеднике прошли съемки сюжета для программы «Доброе утро», которая выходит на Первом канале. Главной темой сюжета стали берестяные грамоты, найденные в Пскове.

Научный сотрудник отдела хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника Антон Романовский рассказал журналистам об особенностях псковских берестяных грамот, найденных в период раскопок на территории города, а также об условиях их хранения и специфике изучения.

Отметим, что Псков, наряду с Великим Новгородом, Старой Руссой, Торжком и Смоленском, входит в число пяти городов России, где было найдено наибольшее количество берестяных грамот.

Напомним, что Псков не в первый раз привлекает внимание популярной передачи. Ранее был снят сюжет о Троицком мосте.