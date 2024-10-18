Общество

Холдинг Т1: Будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой

Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1, одной из крупнейших ИТ-компаний России, рассказал об условиях достижения технологического лидерства отечественного ИТ-рынка. Обсуждение прошло в рамках сессии «Импортоопережение» на форуме FINOPOLIS 2024 в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

В своем выступлении Алексей Фетисов отметил, что российский финансовый сектор является лидером цифровизации и источником для создания новых ИТ-решений, которые обладают потенциалом использования в других отраслях. Он подчеркнул, что при формирующимся тренде на импортоопережение компаниям важно не только оперативно создавать ИТ-продукты для замещения зарубежных технологий, но и закладывать основу для их быстрого и бесшовного масштабирования.

«При реализации комплексных проектов важно выстраивать ИТ-системы таким образом, чтобы в дальнейшем была возможность расширять функциональность и интегрировать решения разных поставщиков. Например, большинство продуктов Т1 построены на микросервисной архитектуре. Такой подход повышает эффективность использования инфраструктуры, позволяет применять широкий спектр технологий и дает возможность изолированной доработки отдельных компонентов. Это в свою очередь обеспечивает гибкость и устойчивость всей системы, а также служит основой для развития продуктов в долгосрочной перспективе», –– прокомментировал генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

В рамках дискуссии также обсуждались решения и подходы к развитию финтеха, которые поспособствуют ускоренному развитию отрасли. По мнению участников сессии, основа для внедрения инноваций заложена уже давно – в условиях высокой конкуренции российские компании совершенствуют свои продукты, делая ставку на расширение их функциональности.

Ежегодный форум FINOPOLIS прошел с 16 по 18 октября на Федеральной территории «Сириус». Мероприятие, организованное Банком России, стало площадкой для обсуждения тенденций и современных разработок в финансовой отрасли.