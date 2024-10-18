В России около 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении

Около 220 тысяч детей в РФ сегодня живут в семьях в социально опасном положении, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она отметила, что, по данным на 1 июля, всего в детских стационарных учреждениях по РФ находятся боле 58 тысяч детей, пишет РИА Новости.
«Мы всегда знаем количество детей, сирот-детей, оставшихся без попечения родителей. Эта цифра варьируется от 34 тысяч до 35 тысяч детей, а все остальные — это дети, которые без статуса находятся в учреждениях, и иногда годами. Я называю это скрытое, латентное сиротство», - добавила Львова-Белова.