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Общество

Новое решение для отелей – билайн бизнес настроил уникальный и удобный доступ к Wi-Fi

22.10.2024 15:10|ПсковКомментариев: 0

Новая система от билайн упрощает подключение к сети и дает возможность легко пользоваться интернетом даже иностранным гостям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Изображение от freepik

Это стало возможным благодаря разработанной билайном интеграции между системой управления отелем и услугой «Управляемый Wi-Fi». Теперь гостям отеля для доступа к сети необходимо указать данные бронирования, а не номер телефона. Это может быть, например, фамилия или номер комнаты. Оператор идентифицирует пользователя по данным бронирования из системы управления отелем и предоставляет доступ к сети Интернет.  

Таким образом, получить доступ к сети смогут даже иностранцы, получение звонка или SMS-кода для которых сопряжено с определенными сложностями. Самым важным в этом процессе остается следование нормам законодательства, которое обязывает идентифицировать всех пользователей открытой Wi-Fi сети. 

Стоит отметить, что гибкость системы позволяет адаптировать ее под нужды и задачи как крупных сетевых отелей, так и небольших гостиниц. 

Уже сейчас подобный проект был реализован в «Лотте Отель Владивосток». Кроме того, специалисты провели замену оборудования на более производительное и современное, плюс увеличили количество точек доступа к сети в два раза. Все это позволило не только настроить интеграцию между сервисами, но и расширить площадь покрытия и качество сигнала на всей территории отеля. 

Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом»: «Очень часто при подключении "Управляемого Wi-Fi"» мы разрабатываем новые функции и возможности, которые упрощают жизнь нашему клиенту и делают подключение гостей проще. Мы благодарны «Лотте Отель Владивосток» за возможность продемонстрировать высокий уровень экспертизы и внедрить новую технологию интеграции гостиничных сервисов с нашими услугами».

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru. erid: 2VSb5yNH4He  

Теги: #Билайн
Источник: Псковская Лента Новостей
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