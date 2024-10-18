Общество

«Дневной дозор»: «Крепостное право» для студентов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему обязанностей студентов, которые отучились по целевому направлению и не желают проходить обязательную отработку. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Проблема квалифицированных кадров на рынке труда усугубляется, а бюджетные средства, направленные на обучение студентов, зачастую расходуются впустую, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он выступил с предложением не выдавать диплом об окончании вузов студентам целевого набора, пока они три года не отработают на предприятии или в организации, от которых получали направление на учебу.

В своём письме к главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову и главе министерства просвещения Сергею Кравцову он отмечает, что часть выпускников вузов по программе целевого обучения не выполняет своих договорных обязательств, что приводит к недобору специалистов на местах. Выпускники находят лазейки и не возвращаются в организацию, от которой получали направление в вуз. Это приводит к недобору квалифицированных специалистов, и рынок труда в ряде сфер (особенно таких, как здравоохранение и образование) оголяется.

Он отмечает, что сам формат целевого обучения позволяет прогнозировать уровень занятости в той или иной сфере. Однако существующие законодательные пробелы значительно затрудняют расчеты и приводят к дополнительным затратам.

Эта проблема, по мнению депутата, со временем может принять массовый характер, негативно сказываясь на сбалансированности рынка. Нилов и сам считает свой метод решения проблемы радикальным, но действенным.

Напомним, что весной в Госдуму уже вносился законопроект, вводящий обязательную отработку после выпуска для студентов, обучавшихся за счет бюджета. А в советское время практика закрепления целевиков за предприятием была повсеместной.

Так какие же меры помогут решить проблему дефицита кадров на производстве? Почему выпускники вузов не хотят идти работать по специальности и не выбирают те организации и структуры, от которых брали направление на учебу? Поможет ли работодателям «крепостное право» на три года для целевиков? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что это предложение не вписывается в действующее законодательство, и если студент успешно завершил обучение, выдать ему диплом обязаны. При этом он согласен, что проблема невыполнения своих договорных обязательств выпускниками существует. И законодательство уже идет по пути совершенствования договоров на целевое обучение, многие организации взыскивают денежные средства со студентов, которые не выполнили свою часть договора. А для того, чтобы вакантные места закрывались легче, нужно улучшать условия труда на местах, особое внимание обращать на социальные гарантии и уровень заработной платы.

«Озвученное предложение является достаточно радикальным. Оно, на мой взгляд, не очень вписывается в действующее законодательство, а самое главное, что ищут способ не там, где он лежит. Как можно не выдать диплом студенту, который завершил весь курс обучения и получил положительные оценки? Он просто обязан его получить, если все хорошо. Все, что касается вопроса исполнения договорных обязательств, это уже вопросы к содержанию договора между студентом и заказчиком. Могу сказать, что сегодня законодательство идет по пути совершенствования этих договорных обязательств, потому что многие пытаются найти лазейки и не отбывать положенное время в тех организациях, которые направили по целевому. Мало того, сейчас организации усиленно взыскивают стоимость обучения с этих студентов, но, мне кажется, здесь самый главный момент - это все-таки не такие ограничительные меры, а те социальные гарантии, которые предоставляются будущему выпускнику вуза в той организации, в которую он должен вернуться. По крайней мере, они должны быть адекватны в ситуации, складывающейся на рынке труда. И если работа будет привлекательная, то, наверно, все-таки выпускники вузов туда пойдут. А если там зарплаты на минимальном уровне, то вопросы в этой части есть. Возможно, с хорошей специальностью, полученной в вузе по направлению, студент посчитает все экономические плюсы и минусы и пойдет туда. Ну а выходить на рамки Советского Союза, я уже неоднократно говорил, мы, к сожалению, не можем, потому что действующая в тот момент Конституция Советского Союза такие вещи допускала. Конституция Российской Федерации запрещает такие вещи делать, поэтому здесь главная суть - это правильно определить договорные обязательства и при их помощи при направлении на целевое обучение всевозможные вопросы регулировать. По-другому мы никак из этой ситуации не выйдем».

«Обещания нужно выполнять!», а об условиях, хорошие они или плохие, нужно думать заранее, до того, как будущий студент берет на себя обязательства и направление на учебу от конкретной организации или предприятия. Так считает Игорь Савицкий, известный псковский промышленник и экс-депутат Псковского областного Собрания. Так же Савицкий поднял еще одну важную проблему - многие выпускники не идут работать по специальности. Он считает, что систему отработки нужно внедрить для всех студентов, закончивших вузы.

«Я считаю, что инициатива абсолютно правильная, потому что граждане, которые поступают в университеты, институты, другие учебные заведения должны соблюдать договорные обязательства. Это должно быть в обязательном порядке. Если вы подписались под тем, что работаете три года по распределению в какой-то организации, обещание должны выполнить. Это договор. Это, во всех отношениях, очень важный документ, который все граждане Российской Федерации должны исполнять. По поводу условий труда, надо обо всем думать заранее. Сначала посмотреть, какие там условия труда, и после этого заключать договор. Вот тут тоже очень большая проблема. У человека есть диплом, а по специальности ни одного дня не отработал. Это очень плохо и компрометирует систему высшего образования Российской Федерации. Тут точно нужно ввести такую меру. Три года отработал по специальности - получил диплом. Не отработал - извини меня, просто бумагу о том, что у тебя высшее образование».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин считает, что отработать 3 или даже 5 лет для человека - это не так уж и много, зато таким образом он вернет долг тем, кто направил его на обучение, помог поступить, и это будет честно. При этом не выдавать диплом - не совсем правильно, но механизм отработки определенного срока на предприятии, выдавшем направление для целевиков, должен работать.

«Как бы мы не критиковали Советский Союз с его системой распределения выпускников по их будущим местам работы, последние 30 лет жизнь показывают, что система образования и другие системы (медицина, в частности) в то время были лучше организованы. И если мы не знаем, как заставить (работать по специальности) молодых людей, которых регионы направляют учиться, облегчают им процесс поступления в высшие учебные заведения или другие, с надеждой, что они вернутся и будут полезны своей малой родине, значит - нужно применять методы более жесткие. Я бы применил систему, которая была при Советском Союзе. Отработать три, а лучше пять лет, отдать долг тем, кто тебя направил учиться в малой родине, а потом езжай, куда хочешь. Диплом, при этом, конечно, нужно выдавать. Просто должны быть четко прописаны в договорах о целевом все обязательства будущего выпускника, исключены все лазейкки, тогда он действовать».

Человек рожден свободным, и работодатель не должен заковывать его в кандалы, считает руководитель Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев. Работодатель должен создать такое учреждение, в которое работник будет рад вернуться, окончив вуз. Также Васильев отмечает, что отсутствие диплома лишает выпускника многих прав, он не может получить другое предложение, не может участвовать в профессиональных конкурсах.

«С моей точки зрения, это будет нарушать право выбора человека. Человек по природе своей рожден свободным. Это право нам дано от Господа Бога, право нашего выбора: грешить - не грешить, ехать - не ехать, поступать - не поступать. Это свобода. Другой вопрос в том, что работодатель принимает решение, с кем он будет заключать этот договор. Если он видит, что перед ним студент, который хорошо закончил школу, не двоечник, не троечник, у него хороший диплом, он заинтересован в нем, как в работнике, он не должен его заковывать в кандалы. Он должен создать такое учреждение, при котором к нему работник будет рад вернуться. То есть он будет гордиться тем, что он будет работать в этом учреждении. А здесь получается, работодатели как бы записывают себе врага - это раз. Второе - что хочу, то и делаю с этим целевиком, который, бедный и несчастный, теперь будет вынужден отпахивать свое образование или пытаться каким-то образом взять кредит, чтобы откупиться от всего этого. В-третьих, он будет чувствовать себя обездоленным в плане невыдачи диплома. Это контрпродуктивная мера, которая на сегодняшний день значительно будет ограничивать молодежь в плане выбора и, естественно, отвернет его в отношении этого работодателя. Мы можем просто лишиться целевиков и тем самым создать больше платного обучения. Но мне нравится жить в стране, в которой обучение бесплатное».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк считает, что у целевика, который обучился за счет какой-то организации, только два варианта: либо честно отработать указанный в договоре срок, либо полностью возместить потраченные денежные средства, которые предприятие направило на его обучение. При этом он отмечает, что оплата труда в государственных учреждениях не дотягивает до средней заработной платы. А в современных реалиях люди работают не за идею, а для увеличения благосостояния своей семьи.

«В принципе я считаю, что это логично. Если тебе предприятие или какое-то госучреждение дало возможность обучиться бесплатно, причем платят же там и стипендии, то у тебя остается два варианта: либо отрабатываешь в полном объеме условия целевого договора, либо возвращаешь денежные средства, которые на тебя потратили. Это было бы логично. Конечно, это не очень хорошо, когда кто-то по целевому направлению обучается, а потом так или иначе пытается избежать этой ответственности, которая предусмотрена в договоре. Что касается в целом бизнеса и госпредприятий, муниципальной сферы, каких-либо муниципальных предприятий, то там зарплаты, надо отдать должное, отстают от среднеобластного уровня».

Отработка - это способ сказать «спасибо» той организации, которая дала направление на учебу, считает председатель Псковского профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачева, ведь студенты обучались за счет налогоплательщиков и должны вернуть этот долг родине. Не выдавать дипломы до окончания отработки - это мера, которая давно назрела. Важно лишь вписать ее в действующее законодательство, чтобы ничего не нарушить.

«То, что должны студенты отработать, мне кажется, это однозначно. Потому что бюджетные места - это за тебя платит родина. Откуда деньги берутся? Деньги берутся от нас, налогоплательщиков, мы даем для образования. А вы как на это реагируете? Поэтому отработка три года - за три года ничего не случится. Это не царское рекрутство, когда двадцать пять лет служили в армии. Это нормально, это проходило, мы все в этих условиях были. Давать диплом - не давать диплом - это как меру надо посмотреть с юридической точки зрения, мы не должны ничего нарушать. Или нужно принять какие-то другие законы. У нас некоторые законы принимаются вперед, потому что не надо спешить, а здесь уже давно назрело. Здесь надо как можно четче, как можно быстрее все это сделать, чтобы ликвидировать тот пробел, который у нас сложился».

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский самым действенным методом считает выравнивание уровня заработной платы для специалистов одинаковой квалификации, ведь на текущий момент разница между небольшим поселением и крупным городом отличается в разы. И для того, чтобы люди ехали в регионы, жизнь там должна стать комфортнее.

«Больше в законодательном русле надо двигаться. Не выдавать диплом - ну, не знаю. Может быть, и так. Здесь необходимо как-то ужесточать требования с тех, кто уже отучился. Потому что на сегодняшний день мы видим кадровый голод в учебных заведениях Псковской области, в медицинских учреждениях. Это также школы, детские сады, это наши больницы, поликлиники. Недостаток кадров здесь очень чувствуется. Наверное, самое действенное будет - это выравнивание заработных плат. Понимаете, тут нет такой таблетки, одного лекарства от всех болезней. Здесь, конечно, нужен комплекс мероприятий. Мы должны сделать так, чтобы люди ехали в регион, сделать там жизнь более комфортной».

Историк, политолог, экс-директор Института Соединённых Штатов Америки и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов считает подобную меру неуместной, ведь обучение в вузе предполагает выдачу диплома сразу после обучения. И напоминает, что система целевого набора существует достаточно давно и раньше работала неплохо.

«Этот Нилов, по-моему, малообразованный товарищ, предлагая такое. Потому что обучение в вузе предполагает выдачу государственного диплома сразу после этого обучения. Система целевого набора существовала и во времена Советского Союза и работала неплохо. Надо просто эту систему изучить, и тогда что-то предлагать. А делать из студента крепостного крестьянина таким образом - это неправильно».

Действительно, в России сейчас крайне сложная ситуация на рынке труда. Сегодняшние спикеры сходятся во мнении, что просто не выдавать дипломы выпускникам, получившим в свое время направление на учебу, — спорная идея. Внеэкономические методы принуждения к труду — попросту неэффективны. Кто-то поддерживает меры ужесточения, а кто-то считает, что нужно, наоборот, заманивать выпускников выгодными условиями, ведь если сотрудник будет заинтересован в работе, то повысится его продуктивность. Отсюда вытекает риторический вопрос: так что же важнее - на время закрыть вакансию или получить работника, который будет заинтересован в своей работе?

Ирина Донская