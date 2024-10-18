Общество

Псковичка прошла в финал XVII всероссийского конкурса «Хрустальные звёздочки»

Анастасия Тихомирова представит Псковскую область сегодня, 22 октября, в финале ежегодного всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления ФССП России по Псковской области

Региональный этап ежегодного всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» прошел в детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусорского в Пскове. В конкурсе приняли участие дети государственных гражданских.

В 2024 году на региональный этап всероссийского конкурса было представлено 60 номеров. Дети соревновались в вокальном, хореографическом и исполнительском мастерстве, раскрывая перед жюри свои таланты. Все участники фестиваля-конкурса получили дипломы и сладкие подарки.

Видеоматериалы победителей конкурса, которых определили члены жюри, были направлены в Москву для участия во втором этапе.

Анастасия Тихомирова прошла второй этап конкурса и поехала в образовательный центр «Сириус», где состоялся третий этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», организатором которого выступает Федеральная служба судебных приставов.

Этот конкурс собирает талантливую молодежь со всей страны и дает возможность продемонстрировать свои творческие способности. Конкурс не только поддерживает юные таланты, но и способствует сплочению детских коллективов в дружеской и поддерживающей атмосфере, отметили приставы.

Финал XVII конкурса, который состоится сегодня, 22 октября, и заключительный гала-концерт будут транслироваться в прямом эфире в официальном сообществе конкурса VK . У каждого зрителя будет возможность поддержать своих любимых участников и проголосовать за них.