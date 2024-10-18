Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о карантине в школах Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

С 21 октября школы и учреждения дополнительного образования Пскова ушли на дистанционное обучение. Причина – рост заболеваемости ОРВИ и, что особенно тревожно, - внебольничной пневмонией. Карантин с «дистанционкой» – не самое популярное решение, оно не может устраивать всех. Сколько людей, столько и мнений. Некоторые родители вопрошают: а не проще ли было перенести каникулы? Ведь такое решение дало бы нужный эффект: рассредоточение коллективов для прекращения цепочки заболеваний. Как принималось решение о карантине с «дистантом», который затем перейдет в каникулярный период? Почему садики продолжают свою работу? Как скажется трехнедельный период «дистанта» и отдыха на успеваемости детей? Эти и многие другие вопросы в деталях и подробностях ведущая Любовь Кузнецова разберет с первым заместителем главы администрации города Пскова Ириной Ивановой и другими экспертами.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена