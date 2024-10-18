Общество

Холдинг Т1 на Finopolis 2024: цифровизация в финтехе и управление рисками нового поколения

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, вновь стал официальным партнером форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. На мероприятии были представлены решения, направленные на оптимизацию бизнес-процессов финансовых организаций и повышение эффективности отрасли. Спикеры холдинга приняли участие в деловой программе, выступив на сессиях, посвященных вопросам обмена данными, импортоопережения и использования процессной аналитики.

На площадке форума Холдинг Т1 представил ИТ-разработки для управления активами и рисками в финансовом секторе, а также для создания финтех-решений. Одним из таких решений стала ФинПлатформа Т1 — инструмент автоматизации, оптимизации и ускорения разработки, позволяющий создавать продукты из готовых компонентов. Технология дает возможность сотням команд вести параллельную работу, реализуя свыше 300 проектов одновременно. Сейчас решение внедряется в ВТБ — ФинПлатформа Т1 сможет обеспечить ежедневное открытие более 20 000 накопительных счетов, выдачу более 10 000 кредитных и дебетовых карт клиентам, а также проведение свыше 1 млн платежей компаний среднего и малого бизнеса.

Т1 Иннотех представил комплекс программных продуктов для эффективного управления операционными рисками. Гибкая платформа-конструктор ОАЗИС.ОпРиск позволит автоматизировать весь цикл работ в этом направлении: проводить идентификацию, учет и регулярный мониторинг риск-индикаторов, собирать данные о потерях, регистрировать инциденты и проводить мониторинг уровня рисков. Связка с решения с сервисом сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС поможет банкам эффективно оценивать уровень потерь с учетом бенчмарков рынка.

Кроме того, в рамках форума был анонсирован проект, который будет реализован Т1 ИИ (входит в Холдинг Т1) в партнерстве с Банком ВТБ, – импортозамещение автоматизированной системы долгосрочного финансового планирования на базе отечественного EPM-решения «ТУРБО Бюджетирование». Система позволит оптимизировать управление финансовыми процессами.

Спикеры Холдинга Т1 стали участниками деловой программы форума. Собственная сессия Т1 «Партнерство по обмену данными: биржа, депозитарий или peer-to-peer. Определяем правила игры» была посвящена актуальным вопросам создания экосистемных сервисов и продуктов на основе обмена данными в финтех-индустрии. Генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов подчеркнул перспективность ИТ-решений на базе машинного обучения и Big Data. По его мнению, платформы с доверенными зонами повысят эффективность внутренних сервисов и качество обслуживания клиентов.

Сессия «Импортоопережение», участником которой также стал Алексей Фетисов, была посвящена вопросам достижения технологического лидерства отечественного рынка финансовых услуг. Спикер подчеркнул важность не только создания собственных ИТ-продуктов, но и обеспечения их быстрого масштабирования в условиях импортозамещения, что, по его мнению, возможно благодаря микросервисной архитектуре.

Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, принял участие в круглом столе Банка России «Process Mining в аудите: новые горизонты эффективности». Спикер подчеркнул значимость интеграции инструментов процессной аналитики в ИТ-архитектуру еще на этапе создания, поскольку сбор и анализ информации — ключевой элемент управления на основе данных.

На площадке форума Finopolis 2024 был заключен ряд партнерских соглашений, направленных на развитие российского ИТ-рынка и укрепление позиций отечественных финтех-решений.

В частности, Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с ДОМ.РФ. В рамках технологического партнерства Т1 окажет банку экспертную поддержку, а также обеспечит доступ к передовым разработкам вендора НОТА и цифровой облачной платформы Т1 Облако (входят в Холдинг Т1).

Холдинг Т1 объявил о стратегическом партнерстве с оператором сотовой связи Т2, нацеленном на разработку проектов по расширению действующих вариантов использования платформы конфиденциальных вычислений «Криптоанклав». Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка методологий и применение технологий совместных вычислений, а также построение моделей машинного обучения на базе обезличенных данных с учетом проработки и согласования подходов и легитимных практических методов обмена информацией.

Вендор НОТА подписал соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами. Совместно с ГК «Аквариус» будут проводиться интеграция продуктов и тестирование совместимости для разработки ПАК. А партнерство НОТА с российской ИТ-компанией ITFB Group обеспечит расширение возможностей реализации, внедрения и технической поддержки продуктов вендора для крупного бизнеса, в частности, в сферах ретейла, финансов и телекоммуникаций.

На форуме было объявлено о развитии сотрудничества Т1 Интеграция и российского вендора корпоративного ПО VK Tech. Компании планируют совместно оказывать комплексные услуги по внедрению системы электронной почты VK WorkMail в инфраструктуру заказчиков, что позволит клиентам импортозаместить зарубежное решение Microsoft Exchange.

Finopolis –– ежегодный форум, организованный Банком России для обсуждения передовых технологий в сфере финансов. Мероприятие прошло с 16 по 18 октября на Федеральной территории «Сириус» в Сочи.