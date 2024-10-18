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Общество

Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане

22.10.2024 17:02|Псков

В Узбекистане возбуждено уголовное дело по факту смерти в ташкентском отеле 47-летней российской журналистки Инессы Паперной, работавшей в издании «Лента» и журнале «Профиль», и еще двух человек, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов.

«Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Тела трех человек, как сообщили ранее местные СМИ, были обнаружены 20 октября в одном из отелей Ташкента. В одном номере отеля нашли тела двух россиян - журналистки Инессы Паперной и ее друга, а в ванной комнате другого номера был обнаружен мёртвым гражданин Узбекистана, пишет «Интерфакс»

По предварительной версии, которая распространяется в медиа, Паперная и ее друг отравились газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.

Источник: Псковская Лента Новостей
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