Общество

Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане

В Узбекистане возбуждено уголовное дело по факту смерти в ташкентском отеле 47-летней российской журналистки Инессы Паперной, работавшей в издании «Лента» и журнале «Профиль», и еще двух человек, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов.

«Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Тела трех человек, как сообщили ранее местные СМИ, были обнаружены 20 октября в одном из отелей Ташкента. В одном номере отеля нашли тела двух россиян - журналистки Инессы Паперной и ее друга, а в ванной комнате другого номера был обнаружен мёртвым гражданин Узбекистана, пишет «Интерфакс».

По предварительной версии, которая распространяется в медиа, Паперная и ее друг отравились газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.