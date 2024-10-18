Общество

Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий»: эканье и мэканье

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка на «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема сегодняшнего разговора - как слова-паразиты влияют на нашу речь, каким способом от них избавиться и в каких случаях они могут помочь.

Ведущая Юлия Магера раскроет тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.

Проект «Великий, могучий» на ПЛН FM выходит в год 225-летия со дня рождения Пушкина при поддержке правительства Псковской области и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.