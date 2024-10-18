Общество

Жильцам с животными сдают квартиры на 7-9% дешевле

Арендодатели в большинстве городов России сдают дешевле квартиры, в которых можно проживать с животными (pet-friendly), «однушки» - на 7%, «двушки» - на 9% , при этом Москва является исключением - там средние ставки аренды такого жилья, наоборот, выше.

«В большинстве городов pet-friendly квартиры сдаются дешевле. Происходит это потому, что часто квартиры, где можно проживать с питомцами, имеют более простой ремонт, чтобы минимизировать проблемы в случае порчи имущества, поэтому ставки аренды у них немного ниже, чем в тех, куда с четвероногими жильцами заселиться нельзя», - объяснила эксперт онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью «Циан» Елена Лапшина.

Она добавила, что однокомнатные квартиры, доступные для проживания с животными, в среднем по крупным городам РФ сдаются на 7% дешевле, а двухкомнатные - на 9%. При этом, по ее словам, разрыв цен может быть даже двукратным, как, например, в «двушках» во Владивостоке, пишут РИА Новости.

«Такая ситуация актуальна для большинства городов, однако есть и исключения - например, в Москве, наоборот, средние ставки аренды в pet-friendly квартирах выше, так как многие из них находятся в центре столицы», - отметила Лапшина.

По ее словам, именно в районах центра Москвы больше всего предложений о сдаче pet-friendly квартир. Лидирует по дружелюбности Пресненский - там 59% таких предложений, в Мещанском - 56%, в Бутырском - 55%, в Басманном - 51%.