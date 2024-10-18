Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

В 2026 году в Мурманске откроется «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера. Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.
Образовательный проект в регионе будет реализован Сбером в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Сотрудничестве будет направлено на подготовку ИТ-специалистов высокого уровня в регионе — каждый житель региона старше 18 лет сможет бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, повысить свой уровень цифровой грамотности и развить необходимые современным специалистам навыки.
«Благодарю лично Германа Оскаровича и всю команду Сбера за эффективное сотрудничество, в том числе в части цифровизации системы здравоохранения, за работу по открытию в Мурманске первого в России центра цифрового искусства «Муза», а также за проект «Школа 21». Это будет первая за полярным кругом бесплатная школа цифровых технологий Сбера», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.