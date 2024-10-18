Общество

Мошенники орудуют в соцсетях от лица главы Новосокольнического района

Мошенники создали аккаунт в Telegram с данными главы Новосокольнического района и пишут местным жителям, сообщается в официальном Telegram-канале главы района Виталия Соловьева.

Фото: Telegram-канал Виталия Соловьева

«Мошенники снова создали фейковый аккаунт с моими данными в Telegram и пишут жителям Новосокольнического района. Не ведитесь на уловки аферистов! Связывайтесь со мной лично для уточнения информации!» - пишет Виталий Соловьев.

Напомним, недавно россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с sim-картами.