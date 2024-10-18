Общество

Т1 Сервионика выступает партнером ВТБ по переходу на отечественную офисную технику

Т1 Сервионика (Холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России, участвует в масштабном проекте по импортозамещению печатной техники в банке ВТБ. Первые принтеры российского производителя офисной техники ГК «Катюша» начали работу в ряде отделений банка во время международного финансово-экономического форума БРИКС-2024.

В рамках проекта по переходу на офисную технику отечественного производства во всей филиальной сети и офисах ВТБ планируется заменить иностранное офисное оборудование. Т1 Сервионика отвечает за поставку, установку и обслуживание новой техники в периметре банка. Среди российских производителей техники была выбрана ГК «Катюша» — разработчик принтеров и комплектующих, а также программных продуктов для управления печатной инфраструктурой организации.

«Вопрос перехода к российским решениям — будь то офисная техника, программное обеспечение или серверное оборудование — сейчас один из ключевых: как для ВТБ, так и для любой отечественной корпорации масштабов одного из крупнейших банков страны. Отечественными принтерами мы планируем постепенно замещать используемые сегодня зарубежные решения во всей сети отделений и офисов ВТБ. Кроме того, использование банком продукции российских производителей способствует развитию отечественной промышленности в целом. Решения постоянно совершенствуются, исходя из потребностей ключевых заказчиков», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

«Сервионика существенно нарастила портфель клиентов, команду и компетенции в последние два года. Один из наших приоритетов — помощь бизнесу с большой филиальной сетью в переходе на использование российской печатной техники, причем с предложением услуг на уровне мировых лидеров. В масштабном проекте с ВТБ, который реализован “под ключ”, мы взяли на себя тестирование оборудования, доработку комплексного решения под строгие требования заказчика по функциональности и кибербезопасности. Для этого инженерный состав компании по всей стране прошел обучение по работе с новыми системами и готов качественно и быстро обслуживать их», — отметил Александр Ельцов, генеральный директор Т1 Сервионика.