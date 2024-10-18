Общество

О мерах поддержки псковских семей расскажет Ольга Евстигнеева в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 октября. Разговор будет посвящен мерам социальной поддержки семей в Псковской области.

На какие меры поддержки могут рассчитывать псковские семьи? Какие меры наиболее популярные и наименее востребованные? Охотно ли жители региона участвуют в конкурсах для многодетных семей? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.