Общество

Делегация Псковской области принимает участие в международном форуме «Волонтеры Победы»

Международный форум «Волонтёров Победы» проходит в эти дни в Москве. Торжественная церемония открытия состоялась в Музее Победы. В мероприятии принимают участие сотни людей из разных регионов и из других стран. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

В форуме принимает участие делегация Регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которую возглавляет специалист по работе с молодежью «Центра молодежи и общественных инициатив» Псковской области Алена Доценко.

Форум организован для обучения региональных и международных команд Центров подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.

Участники форума проходят обучение от экспертов по сохранению исторической памяти, организации обучающего процесса, работе с партнерскими организациями и проведению тематических мероприятий.

Знания, полученные в ходе дискуссий и тренингов, лекций и встреч со спикерами помогут волонтерам в создании и развитии команд, ответственных за ключевые мероприятия Великой Победы 2025 года, добавили в комитете.