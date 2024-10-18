Общество

Присоединиться к уборке листвы предлагают жителям Великих Лук

В связи с ночными минусовыми температурами резко усилился осенний листопад, что приводит к масштабному опаданию листьев с деревьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фотографии: администрация Великих Лук

Одномоментно собрать и вывезти всю опадающую листву силами специализированных организаций, к сожалению, не представляется возможным, отметили в администрации.

Для скорейшей уборки опавшей листвы в городе организован и проводится осенний месячник по благоустройству.

«Приглашаем великолучан принять посильное участие в данном мероприятии», - заключили городские власти.